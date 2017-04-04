Почему Гузеева разъехалась с мужем

Журналисты выяснили, почему Лариса Гузеева разъехалась с мужем, президентом Федерации рестораторов и отельеров России Игорем Бухаровым. Многие думали, что в семье ведущей "Давай поженимся!" случился разлад и супруги на грани развода, но это совсем не так.

Информация о том, что Лариса и Игорь больше не живут вместе, появилась в начале этого года. Телеведущая сама об этом рассказала. "Вчера я пришла домой, а там только куры не бегали и змеи не ползали по кухне, – пожаловалась Гузеева в эфире шоу "Давай поженимся!". – Я спросила у дочери: "Почему ты так встречаешь меня?" И даже заплакала. А она сказала: "Это папа". Я позвонила Игорю и спросила: "Почему ты намусорил, когда был у нас?"

Коллега актрисы Роза Сябитова поинтересовалась, почему супруг только приходит в гости. На это Лариса ответила свахе, что она живет у своего сына Георгия вместе с дочкой Лелей. Объяснять, почему так сложилось, она не стала. Репортеры тут же объявили о скором разводе пары, хотя Гузеева и Бухаров отмалчивалась, предпочитая не комментировать личную жизнь.

Оказалось, что акулы пера рано забили тревогу. Причиной временного расставания супругов стал ремонт в загородном доме. Работы заняли около полутора месяцев.

"Лариса мечтала переделать кухню, а вот муж и дочка не хотели этого. Им и так все нравилось – и дизайн, и цвет, и конфигурация, и расстановка мебели. Поэтому изначально у нас стояла непростая задача: переделать кухню так, чтобы изменения были минимальными", – сообщила журналистам дизайнер Гелена Захарова.

По ее словам, кухня у Гузеевой немаленькая – 52 кв. м. "Они люди занятые: Лариса все время на гастролях, Игорь – в командировках, поэтому из квартиры мы их сильно не выживали. Мы старались сделать все максимально быстро. И кухню нам раньше срока изготовили, и диван быстро привезли, и фреску", – цитирует дизайнера сайт Teleprogramma.pro.

Для своей кухни телеведущая выбрала викторианский стиль. В этом помещении женщины проводят очень много времени, поэтому оно должно радовать глаз. "Лариса – женщина непростая, с запросами, ей абы что не подойдет, – отметила Захарова. – И нам хотелось максимально ей угодить. В целом, наша работа ей понравилась".

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) Янв 8 2017 в 6:44 PST

Как писали Dni.Ru, Гузеева трижды состояла в официальном браке. В последний раз актриса вышла замуж в 1999 году. Телеведущая долго дружила со своим избранником, но решилась на официальные отношения только в 40 лет. От Бухарова Гузеева родила дочь Ольгу. Сейчас девушке 17 лет.

