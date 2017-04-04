Родион Газманов о концерте Макаревича в день взрыва

Певец объяснил, почему не стоило отменять выступление. Поклонники с ним солидарны.

Андрей Макаревич не отменил запланированный концерт в Санкт-Петербурге и через несколько часов после теракта в метро вышел на сцену Большого зала филармонии имени Шостаковича с еврейскими песнями. Программу "Идиш джаз" музыкант не считает развлекательной.

По мнению певца Родиона Газманова, вряд ли корректно осуждать главного "машиниста" страны за то, что тот не поддался всеобщей скорби. "Вопрос отменять или не отменять концерт в таком случае – очень сложный, – заявил он. – Отменив, подведешь очень большое количество людей, начиная с тех, кто купил билеты (даже если площадка, на которой проводится концерт, согласится перенести день аренды). А еще есть музыканты, техники, осветители, звуковики и огромный сонм тех, кого на сцене не видно. И всем им нужно кормить семьи. Артист-то без одного концерта перетерпит, если что, а вот этим ребятам пойдите и объясните, что концерты надо отменять. Оплачена реклама, прокат света и звука".

"Не отменив, конечно же, получишь негатив от людей, которые считают, что знают, кому и как надо скорбеть, – продолжил Газманов. – И если ты не скорбишь с нами, ты, естественно, скорбишь против нас".

"А вы как считаете? Нужно было Макаревичу отменять концерт? Или почтить память погибших минутой молчания перед концертом? Поменять программу, в конце концов? Или вообще вести себя как ни в чем ни бывало?" – обратился Родион к своим подписчикам в соцсети.

"Отменять не нужно. Почтить минутой молчания, по возможности изменить или скорректировать программу. Да и судьи кто? Кто не сталкивался с арендой и рекламой, не знает, сколько это сил и денег, не может осуждать артистов", "Вести себя как ни в чем не бывало не получится. Это будет даже дико выглядеть. Но отменять концерт... Тот, кто не готов в этот момент прийти, не придет. А кто пришел, он же пришел – значит, концерту быть!", "Люди купили билеты, люди ждали, зачем их разочаровывать? Посвятить концерт погибшим можно", – отметили поклонники Газманова.