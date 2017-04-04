Известный певец оправдался за фото голых Чумакова и Ковальчук

В аккаунте певца Влада Соколовского внезапно появились фотографии голых Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук. Позднее снимки также неожиданно и пропали, а Соколовскому пришлось оправдываться.

Можно представить, как удивились многочисленные подписчики официальной странички в социальной сети Instagram певца Влада Соколовского, когда в ленте появились фотографии абсолютно голых артистов Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук, а также других знаменитостей. Когда первый шок у подписчиков прошел, они поняли, что всему виной хакеры, которые попросту взломали аккаунты "голышей" и самого Соколовского. Более того, киберпреступники предложили за деньги передать "жесткое домашнее порно" супругов и прочий компромат на других знаменитостей.

К счастью, Владу удалось вернуть свою страничку и удалить компрометирующие его коллег изображения. В свою очередь, Соколовский записал видеообращение, в котором оправдался за появление в его аккаунте столь неприличных снимков. "Да, узнали мы много нового сегодня (посмеивается). Что тут скажешь... Леха мне за это не платил. В общем, все в порядке... Я даже не знаю, как это прокомментировать... Наши друзья в отличной форме. Конечно. это полная ***, что так взламывают аккаунты. От меня отписалось десять тысяч человек... *** десять тысяч, вернитесь, пожалуйста!" – обратился к общественности Соколовский.

В подписи к ролику певец извинился за то, что вся эта неприятная ситуация случилась в такой трагический день, когда в Санкт-Петербурге произошел теракт. "Ну как то так! Извините дорогие коллеги, что это было сделано именно через мой аккаунт, но как вы все понимаете, никто не застрахован от этого... даже в такой вот день...! Неудачный день для подобных выходок, ничего святого..." – написал Влад Соколовский.

Публикация от @vs20 Мар 31 2017 в 9:39 PDT

Отметим, что это уже второй случай, когда фотографии с запечатленной на них обнаженной Юлией Ковальчук появились в интернете. Снимки с голой артисткой "всплыли" в Сети в конце прошлого года. Однако сама популярная исполнительница никак не отреагировала на то. что ее личные фото стали достоянием общественности.