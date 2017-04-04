Максакова уехала из Москвы после слов о Вороненкове

Актриса не представляла, во что выльется радость по поводу гибели зятя. А теперь она переживет из-за шумихи в прессе.

В первые часы после известия о том, что в Киеве застрелен экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, его теща Людмила Максакова сделала неоднозначное заявление. "Ну и слава тебе господи, – сказала актриса журналистам. – А что с ним еще делать? Слава тебе господи, что в конце концов человек, который так подличал… Он же военный, его за измену бы давно расстреляли".

Эти слова шокировали общественность, ведь Вороненков – отец ее внука. В итоге Людмилу Васильевну просто заклевали. "Она сейчас на гастролях, ее нет в Москве. Знаю, что очень переживает из-за ситуации с интервью и растиражированной фразой", – рассказала Марина Юдашкина, теща племянника Марии Максаковой.

С вдовой бывшего парламентария она не созванивалась. "Я не пыталась выйти с ней на связь, но знаю, что родственники не раз ей звонили. Безрезультатно – она, видимо, сменила номер. А с теми, у кого есть новый, Маша не стала разговаривать. Сказала, что ей надо подумать, осмыслить… Мы переживаем за нее всей семьей. Сидим и, как все, узнаем о ней новости из прессы", – цитирует Юдашкину журнал StarHit.

Как писали Dni.Ru, оперная дива была удивлена словами матери о Вороненкове: "Что там ляпнула мама, я не знаю. Я с ней не разговариваю уже давно, а сейчас, думаю, вообще не буду. Я не знаю, при каких обстоятельствах она это сказала".

