Ольгу Бузову застыдили за ее поступок после теракта, совершенного в петербургском метро. Ведущей скандально известного шоу "Дом-2" досталось от подписчиков за не вовремя опубликованную рекламу.

Узнав о взрыве в метро Санкт-Петербурга, Ольга Бузова опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram пост, полный сочувствия. "Мой родной любимый Питер...родные станции в метро... только увидела в новостях 😢сердце разрывается 💔мысленно с вами🙏🏻 как же страшно это все 😢😢😢" – написала телеведущая.

Однако буквально через несколько минут Бузова, видимо, решив, что отдала дань уважения, опубликовала собственную фотографию, на которой позирует в больших солнцезащитных очках. "Самые Сумасшедшие Очки", – сообщила Бузова, а далее указала бренд. Публикация явно носила рекламный характер.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на пост Ольги. Пользователи Сети возмутились такому поведению телеведущей. Мол, Бузова не вовремя опубликовала рекламу. "Один день можно было бы и потерпеть", "Инстаграм Бузовой. Сначала скорбь из-за теракта, а через 15 минут реклама очков. Трагедия трагедией, а реклама по расписанию", "А пост придержать никак?", "Тварина, двуличная сволочь", есть такое понятие как траур, это значит ну совсем не вовремя бабло рубить", – так звучала лишь часть самых приличных высказываний возмущенных подписчиков.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Апр 3 2017 в 6:07 PDT

Примечательно, что позднее Ольга ответила своим ненавистникам. "скорбить нужно не в социальных сетях, оскорбляя других, а например съездить в церковь или помолиться за пострадавших 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 и об этом не обязательно писать, вы вынуждаете это делать после огромного количества оскорблений в мой адрес... важно то, что внутри нас... Будьте добрее 🙏🏻" – написала Бузова.

Напомним, взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля. Погибли по меньшей мере десять человек, еще 50 пострадали. Сообщалось, что бомба сдетонировала на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь".