Лазаревой было невыносимо от слов ведущих

Светлана Лазарева дала откровенное интервью. Популярная артистка призналась, что ей было невыносимо из-за слов "случайных" ведущих.

Светлана Лазарева получила известность не только благодаря таким хитам как "Тельняшка", "Лавочка", "Желтые кораблики", но и как телеведущая. Так, артистка была лицом развлекательной передачи "Утренняя почта". Позднее к ней присоединилась дочь Эдиты Пьехи, певица Илона Броневицкая. "В то время на телевидении писали сценарии, от которых ни шаг влево, ни шаг вправо не сделаешь. Не дай бог запятую не там поставить", – припомнила Лазарева.

В настоящем все изменилось, однако не в лучшую сторону. "Сейчас многое изменилось: на телевидении стало веселее, креативнее и свободнее. Был период, когда в эфире было много случайных ведущих, я слушала, как они говорят по-русски... Это было невыносимо! Такие были речевые обороты, что я бралась за голову. Так говорить нельзя!" – цитирует артистку "Собеседник".

Лазарева призналась, что получает удовольствие от работы, чувствует свободу. По словам Светланы, она не пишет сценарии, а просто общается с друзьями, с теми, с кем интересно поговорить. "У меня на эфире было много потрясающих людей, мне очень понравились выпуски со Львом Валерьяновичем Лещенко, Наташей Королевой, Аленой Апиной, Таней Овсиенко, Сергеем Захаровым, Андрюшей Державиным, Сосо Павлиашвили, Шурой, Аленой Свиридовой, Алексеем Глызиным", – перечислила певица.

Светлана отметила, что зрители буквально обрывали телефоны – так хотели побеседовать со своими кумирами. "Я бы очень хотела пригласить на эфир певицу Катю Семенову. Я ее уговорю еще, хотя она пока брыкается, потому что у нее нет новых клипов. Я ей говорю: ну и что? Разве это главное, можно спеть бесконечное количество песен, а они не запомнятся. И можно спеть несколько, а люди их полюбят", – отметила Светлана Лазарева.