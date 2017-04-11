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Шоу-бизнес

Известного телеведущего бросила жена

Александр Пряников. Фото: facebook.com/alexander.pryanikov
Известного телеведущего Александра Пряникова бросила жена, писательница Аксинья Гурьянова. Шоумен рассказал драматическую историю, сообщив, что остался без семьи, без дома и с проблемами на работе.
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История началась 12 лет назад, в 2005 году, когда Александр Пряников решил взять кредит, чтобы построить дом. Телеведущий оформил документы на 100 тысяч долларов. В качестве залога были права на будущий дом. По словам Пряникова, за семь лет он выплатил порядка 80 тысяч долларов, однако потом начались сложности.

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"Выяснилось, что у строительной организации возникли проблемы с правами на землю, произошел, предположительно, рейдерский захват. Стены уже были доведены под крышу, но стройка была заморожена. Мы планировали, что через три года будем жить в своем доме, но планам не суждено было сбыться. На этой почве распалась семья, так как дома была очень напряженная обстановка…" – поведал Пряников.

Аксинья Гурьянова. Фото: facebook.com

Далее Александр отметил, что плохо прочитал договор. "Я думал, что, раз мы выплатили уже крупную сумму, может быть, стены пойдут в качестве оплаты остатка долга для банка, раз они в залоге. И вот тут был главный сюрприз для меня! Банк отказался брать залог, сославшись на договор, который, видимо, я не до конца прочитал. Иными словами, если бы банк на стадии получения кредита не признал в качестве залога этот таунхаус, я бы не брал кредит. Я был уверен: раз банк, все проверив, взял этот залог, я в любой момент могу его отдать!" – цитирует телеведущего сайт "Банки.ру".

Штрафные санкции не заставили себя ждать. По требованию судебных приставов все счета и карты Пряникова оказались заблокированы. Постфактум шоумен узнал, что было заседание суда, предположительно инициированное банком, в результате которого Александру присудили более четырех миллионов рублей долга.

Затем из шоумена стали "выбивать" долг. Пряников поведал, что ему регулярно звонили "как правило, в выходные, в девять часов утра, угрожали". "Начались сложности на работе, поскольку судебные приставы заблокировали выезд за границу, а я работал телеведущим и рассказывал о путешествиях в разные страны – эта работа была единственная моя кормилица. Итак, я остался без дома, без семьи, с проблемами на работе и долгом банку", – подвел итог Пряников.

Единственным выходом из сложившейся ситуации было банкротство. Но и тут обнаружились проблемы. "Выяснилось, что за те деньги, которые адвокатам платит государство, они не могут мне помочь обанкротиться. Нужна дополнительно большая сумма, чтобы начать эту процедуру. А где эту сумму взять?! Замкнутый круг: вроде по закону все правы, не прав только я. Но что делать мне, маленькому частному лицу?" – задал риторический вопрос шоумен. В заключение популярный телеведущий констатировал: "Сейчас все идет к тому, что деньги я буду хранить либо под подушкой, либо в банковской ячейке".

Автор: Олег Райцин11 апреля 2017, 15:56

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