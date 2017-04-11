Актер Игорь Верник показал свое новое лицо. Популярный артист изменился до неузнаваемости и объяснил, зачем сделал это.

Игорь Верник мастер на все руки: он играет в кино и театре, поет, работает на радио, ведет корпоративы и прочие мероприятия. А с недавних пор артист буквально пропал с радаров светских хроникеров. Оказалось, Игорь вернулся в театр и играет в нескольких постановках. Так, к спектаклю "Дракон" по пьесе Евгения Шварца Вернику делают сложный грим, результатом которого он поделился на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

На фотографиях, опубликованных Игорем, любимца женщин с неподражаемой широкой улыбкой узнать практически невозможно. Многочисленные подписчики немедленно отозвались на снимки. "Класс 👍🏼👌🏼", "Вау!!", "Замечательный актер!😉😉😃😉😉", "Игорь, даже в гриме таком Вы супер", "Красавчик❤" – выразили свое восхищение фанаты.

Сам же Верник в интервью признался, что для него грим оказался серьезным испытанием. "Мы использовали даже не театральный, а полноценный "киношный" грим: очень проработанный, детальный. Я прихожу в гримерную за два часа до спектакля, потому что это очень сложный процесс, требующий проработки каждой черточки лица", – поведал актер.

Публикация от Игорь Верник (@ivernik) Апр 7 2017 в 9:48 PDT

Интересно, что только у Игоря из всех артистов, задействованных в постановке, был грим. "Режиссер спектакля Константин Богомолов хотел, чтобы у моего дракона был возраст не Верника, а пожилого человека. Годы формируют наше лицо и характер. К старости мы становимся похожи на тех, кого мы умело скрываем, – мы даже не подозреваем, что такой "дракон" живет внутри нас. Порой люди с возрастом облагораживаются. А есть лица, через которые проступает не самое светлое", – цитирует Игоря Верника газета "Известия".