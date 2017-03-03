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Шоу-бизнес

Фадеев заплакал из-за жестокости Познера

Владимир Познер и Максим Фадеев. Фото: dni.ru
Судья детского "Голоса" Максим Фадеев осудил звездных членов жюри на проекте "Минута славы". Продюсер даже заплакал вместе с одной из конкурсанток из-за жестоких слов Владимира Познера.
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В Сети не стихают споры из-за выступления на шоу восьмилетней Виктории Стариковой. Судьям настолько не понравился номер девочки, что они довольно строго его оценили. Владимир Познер и Рената Литвинова, по мнению пользователей Сети, были настолько безжалостны, что маленькая конкурсантка расплакалась. Оказалось, что она не одна не совладала с эмоциями. Вместе с ней слезу пустил Макс Фадеев.

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Максим Александрович Фадеев композитор, продюсер

"Только что посмотрел чудесное выступление Вики Стариковой на "Минуте славы", – сообщил в Instagram продюсер. – Честно говоря, уже не очень хочется писать о Первом канале или вообще о ком-то писать плохо: возникают комплексы в связи с этим – будто я всегда настроен против. Но как-то так получается в последнее время, что мне приходится участвовать в каких-то неприятных мне событиях. Пройти мимо произошедшего в эфире не могу, поскольку я – отец, педагог и музыкант. В отличие от всех собравшихся там в жюри. Поэтому могу оценить это с точки зрения профессиональной и педагогической".

Фадеев отдельно отметил Владимира Познера. По мнению Максима, телеведущий переборщил с критикой. "Я всегда глубоко уважал г-на Познера и считал его умнейшим, тонким человеком, высочайшего класса журналистом. Но, на мой взгляд, его отношение к этому маленькому ребенку было очень жестоким и абсолютно бесчувственным, – заметил продюсер. – Он ведь тоже отец и он прекрасно знает, что с ребенком нужно быть крайне осторожным и внимательным в оценках и критике по отношению к нему".
Наставник детского "Голоса" признает, что журить детей иногда позволительно. "Безусловно, критика должна быть, но она должна быть аккуратной и не злой. В отношении такой маленькой девочки критика должна быть в виде игры либо мягкая и отеческая. Чтобы ребенок правильно ее воспринял. Но г-н Познер избрал другой стиль общения с ребенком ростом не выше 40 см.. Когда я смотрел, что ей говорили члены жюри, я заплакал вместе с ней", – признался Фадеев.
Максиму стало очень обидно за Вику. "Ну почему она должна оправдываться и объясняться – кто выбрал эту песню и что она в нее вкладывает. Она вкладывает ровно то, что чувствует, этого достаточно! – убежден Фадеев. – Она не обязана бросаться всевозможными интеллектуальными изречениями, дабы побаловать слух таких избалованных мужей. Она просто пела и все. Это ни хорошо, ни плохо. Она просто пела, стараясь максимально передать свои чувства".
По мнению продюсера, не все члены жюри вели себя неправильно. "Я видел лицо Сергея Светлакова, который с каждой фразой своих коллег не знал, куда себя деть. Полагаю, что ему было стыдно за сидящих по левую руку от него. Потому что я знаю, как он относится к детям и какой он прекрасный отец. Поведение, гримасы и тексты Литвиновой я комментировать не буду, с ней все понятно", – отмахнулся от Ренаты Максим.
У него большой опыт общения с детьми. "Я провел 2 сезона в жюри проекта "Голос.Дети" и старался быть таким аккуратным во всех текстах, обращенных к детям, чтобы ни в коем случае их не ранить. Потому что мне в детстве практически все люди, которые имели отношение к моему профессиональному воспитанию, говорили, что я ни на что не гожусь и ни на что не способен. И я знаю, что чувствовала Вика, – сочувствует девочке Фадеев. – У меня был реальный флер-бек из моего детства".
В завершении своего открытого письма Максим обратился к родителям. "Верьте в своих детей, помогайте им, до самого последнего своего вдоха. Слушайте только свое сердце, не слушайте этих "специалистов". Если ваш ребенок хочет петь – дайте ему эту возможность. Если он хочет рисовать – не заставляйте их учить математику. Потому что это означает, что ребенок – гуманитарий. Если он хочет читать стихи – покупайте ему книги. Если ему нравится собирать конструкторы – помогайте ему в дальнейшем идти именно в эту стезю. Но не ломайте их ощущение, тягу, потому что только так вырастет талантливый человек, который впоследствии будет заниматься любимым делом и будет счастливым! Потому что именно сейчас как никогда наши дети уязвимы попасть в неприятные ситуации или компании в интернете. У современных детей клиповое сознание, они совершенно другие. В советское время у нас был только телевизор, улица и книги. Сегодня все не так. Поэтому будьте крайне внимательны к своим детям – чем они увлечены, и давайте им возможность заниматься тем, что им очень нравится", – порекомендовал продюсер.
Финальные слова одобрения от Фадеева достались Стариковой. "Если этой маленькой девочке захотелось спеть прекрасную песню Земфиры – значит, у нее хороший вкус и она все правильно чувствует. Дорогая Вика, мне очень понравилось твое выступление! Ты прекрасно пела, и я могу сказать тебе только одно: если бы ты была у меня на "Голосе" – я бы обязательно к тебе повернулся", – утешил Викторию ее авторитетный заступник.
Напомним, после того, как восьмилетняя девочка расплакалась от слов жюри шоу "Минута славы", в интернете поднялся настоящий скандал. Шумиху пришлось прокомментировать одной из судей телепроекта, актрисе и режиссеру Ренате Литвиновой.
Она уверена, что всему виной – тщеславие и амбиции родителей. "Девочка такая маленькая, всего восемь лет. Я считаю, что-то там не то с этим делом. Это, скорее, влияние родителей, действительно их гордыня, какая-то недовосполненность. Я знаю, что если дети не проходят дальше, это становится такой страшной травмой! Они не могут прийти в себя. Я бы не пускала их вот на такие конкурсы, какой бы талантливый человек ни был", – заявила актриса.
Автор: Елена Алешина3 марта 2017, 19:05
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