Жена о Караченцове: Он хохочет и хулиганит

Сегодня, 3 марта, Николая Караченцова должны выписать из больницы. О его состоянии рассказала супруга. актриса Людмила Поргина.

Состояние Николая Караченцова, попавшего в автомобильную аварию 27 февраля, не вызывает опасений у медиков, поэтому уже сегодня, 3 марта, прославленного актера выписали из НИИ имени Склифосовского. Супруга артиста, актриса Людмила Поргина сообщила представителям СМИ, что Николай чувствует себя в высшей мере на позитиве – он даже хулиганит.

"Он хохочет, хулиганит, говорит, что шрамы украшают мужчину и хочет в театр. Я ему говорю: кошмар – я дрожу, а ты все смеешься", – цитирует Людмилу Поргину "Газета.ru". Жена Караченцова рассказала журналистам о том, что во время автомобильной аварии мужчина получил незначительные повреждения.

"Стекло попало ему в руку и на лоб, небольшая шишка. Врачи просто боялись сразу выписывать, проверяли, потому что он тяжело ранен был в 2005 году, мало ли что, сами понимаете", – объяснила Людмила Поргина. Отметим, что до своей выписки Николай Караченцов находился в обычной палате. Туда его перевели из реанимации.

Напомним, вечером 27 февраля Николай Караченцов попал в аварию в поселке Загорянский на улице Пушкина. На перекрестке произошло столкновение автомобиля Toyota, в которой в качестве пассажира находился популярный артист, с грузовой "Газелью". От удара иномарка перевернулась и снова оказалась на колесах. Артист получил различные травмы и был доставлен в больницу, откуда его перевели в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Позднее врач успокоил обеспокоенную общественность, сообщив, что с Караченцовым "все нормально". За рулем находилась супруга Николая, актриса Людмила Поргина. Также в аварии пострадали подруга артистки и медсестра.

Общественность провела параллель между нынешней катастрофой и той, что случилась в 2005 году 28 февраля, когда Николай не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Эта авария навсегда изменила жизнь любимого миллионами зрителей актера: он практически не разговаривает и давно не играет

