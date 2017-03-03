Лобода рассказала о причинах разрыва с возлюбленным

Певица призналась, что была успешнее и зарабатывала больше. Поэтому отец ее ребенка комплексовал.

Светлана Лобода готовится к первому большому сольному выступлению в Москве – 31 марта она выйдет на сцену Crocus City Hall. Накануне концерта Dni.Ru поговорили с певицей о ее личной жизни. В первую очередь, интересны были ее отношения с бывшим возлюбленным Андреем Царем, от которого у Лободы есть шестилетняя дочь Ева.

"С Андреем я познакомилась во время подготовки к "Евровидению" в 2009 году – он был постановщиком и участником номера, – рассказала Светлана. – У нас там возникло сильное чувство, взаимное притяжение и на протяжении трех лет у нас была большая любовь. Про штампы в паспорте мы не думали. Когда же он заговорил на тему свадьбы, я сказала, что если людям хорошо друг с другом, то можно жить и так. Андрей меня поддержал, сказал, что для него это тоже не имеет значения Поэтому мы были вместе, хотя и не состояли в браке".

"Я старше Андрея на три года, может быть и мудрее поэтому, – продолжает певица. – В определенный момент наши мировоззрения и стремления настолько сильно разошлись, что нам стало трудно вместе. Я по своей сути локомотив, всегда двигаюсь вперед. А Андрей больше склонен к медитации, к спокойной семейной жизни. К тому же он немного комплексовал, потому что я зарабатывала больше, была успешной".

"По жизни я боец и считаю, что за свое счастье нужно бороться, а не сидеть сложа руки. Тем более, если ты хочешь быть рядом с женщиной-артисткой, то придется ей соответствовать, успевать за ней, – улыбается певица. – Андрей же выбрал другую позицию – он предпочел уйти в себя и заняться различными практиками, в то время как я сутками работала, чтобы обеспечить семью. Мне было жаль видеть, как наша семья разваливается, ведь мои мама с папой живут в браке 35 лет, и я всегда восхищаюсь их отношениями".

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) Янв 29 2017 в 12:56 PST

"Уже после нашего разрыва бывал на моих шоу и всегда писал потом много приятных слов о моей работе, – заявила Лобода. – Мы всегда можем отправить друг другу SMS, попросить совета. Но вот финансово, к сожалению, Андрей помогает нам редко. Мы с ним говорили на эту тему, но пока у него не получается, хотя мне хотелось бы. Не потому, что я нуждаюсь. Просто, на мой взгляд, финансовое участие в жизни дочери подразумевает более серьезную ответственность и мужчина просто обязан поддерживать своих детей, и материально в том числе".

