Садальский припомнил Ширвиндту его терзания

Станислав Садальский продолжает рассказывать своим поклонникам занимательные истории, случившиеся в жизни знаменитостей. На сей раз он припомнил Александру Ширвиндту его терзания из-за рождения сына.

Станислав Садальский опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram коллаж, на котором запечатлены актеры Александр Ширвиндт с сыном Мишей и Леонид Марков. Далее Садальский припомнил подписчикам (и самому Ширвиндту) историю, которую тот рассказал в своей книге "Склероз, рассеянный по жизни". В отрывке Александр поведал о том, как страдал из-за рождения сына.

"В 1958 году у меня родился сын. Разочарование мое было безграничным: я хотел дочь! Я мечтал о дочери. Родители, жена, друзья, коллеги наперебой уговаривали меня, что я идиот, что все прогрессивные отцы во все времена и у всех самых отсталых народов мечтали о сыновьях – продолжателях рода, дела, фамилии и т.д. Я вяло кивал и убивался", – начал свой рассказ Садальский.

Информация о том, что Ширвиндт страдает из-за рождения сына, а не дочки, дошла до прославленного артиста Леонила Маркова. "Наконец слух о моих терзаниях дошел до Леонида Васильевича (Маркова), и он призвал меня для разговора", – написал Станислав, далее опубликовав беседу двух артистов.

"– Малыш, – сказал он, мягко полуобняв меня за плечи. – Я слышал, что у тебя там что-то родилось?

– Да! Вот!.. – и я поведал ему о своих терзаниях.

– Дурашка! Сколько тебе лет?

– Двадцать четыре.

– Мило! Представь себе, что у тебя дочурка. Проходит каких-нибудь семнадцать лет, ты сидишь дома, уже несвежий, лысеющий Шурик, и ждешь с Таточкой свою красавицу Фиру. А Фиры нет. Она пошла пройтись. Ее нет в двенадцать, в час, в два. Ты то надеваешь, то снимаешь халатик, чтобы куда-нибудь бежать, и вдруг звонок в дверь. Вы с Таточкой бросаетесь открывать. На пороге стоит лучезарная, счастливая Фира, а за ней стою Я! "Папа, – говорит она, – познакомься, это Леня". Ты втаскиваешь ее в дом и в истерике визжишь все, что ты обо мне знаешь и думаешь! "Папочка, говорит она, – ты ничего не понимаешь: я его люблю". И я вхожу в твой дом. Малыш! Тебе это надо?" – задал риторический вопрос Марков у Ширвиндта. По признанию Александра. с тех пор он мечтал только о сыновьях. Отметим, что больше детей у актера не было.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Мар 2 2017 в 8:51 PST

Подписчики дружно посмеялись над рассказом, который написал Садальский. Однако нашлись и те, кто логично предположил, что и сын мог бы привести в дом немолодую избранницу. "Так и сын может старушку домой привести, 😂😂😨😨😂😂", "Есть в этой теме и другая сторона медали: например, приходит сын ночью домой ( та же мизансцена), а за спиной !!!👾Лариса Капенкина, к примеру....🤢" – написали комментаторы.