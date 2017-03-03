Садальский припомнил Ширвиндту его терзания

Лоза защитил Литвинову Леонтьев отказался возвращаться в Россию Лолита о Бузовой: Лучше петь, чем попасть в психбольницу Дима Билан о сыне Дом-2

Самое читаемое

Порошенко сделал хамский выпад в адрес Путина
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
Ради кого Гузеева оставила мужа
Изнасилованная Шурыгина обратилась к россиянам после съемок у Малахова
Мама Фриске сильно похорошела
партнеры
Понедельник 6 марта
Лента новостей
18:18
Российские женщины полюбили отдых в одиночестве
18:10
Орнелла Мути госпитализирована с серьезной травмой
18:02
Какие группы крови грозят импотенцией
17:54
Навка и Барановская порадовали игривыми нарядами
17:46
Откровенные фото Любови Толкалиной
17:43
Сколько стоит коттедж в Крыму
17:26
Умер первый исполнитель роли Иисуса Олег Казанчеев
17:07
Как стать красивее за сутки до праздников
17:05
Житель Москвы сдал сбежавшего в "ИГ" сына
17:04
Пожар в московской девятиэтажке попал на видео
17:02
Москвич угрожал сжечь "Почту России" за отказ выдать пенсию
16:44
Пьяный москвич с японским мечом напал на прохожих
16:43
Топ-5 звездных пластических операций
16:38
Кузнецова поддержала отмену приговора Чудновец
16:33
Гонявший на Ferrari москвич оказался сыном миллионера
16:30
Как обезопасить себя от рака груди
16:30
Женщин вдохновит новый аромат
16:26
Где россияне проведут отпуск
16:18
Толстый енот устроил погром на кухне (видео)
16:13
Вышла четвертая часть "Пусть говорят" с Дианой Шурыгиной
15:53
Путин преподнес букет роскошной Терешковой
15:47
У Трампа сдали нервы на глазах у дочери и зятя
15:42
Медведев ускорил в три раза выдачу маткапитала
15:32
В 2017 году в Москве откроют 19 новых станций метро
15:05
В РПЦ назвали ВИЧ выдумкой
14:55
Мажором на Ferrari занялись в ГИБДД
14:44
В Китае нашли помощников "ИГ"
14:35
Назван размер iPhone 8
14:25
Российского солдата застрелил снайпер в Сирии
14:12
Как гей-пропаганда захватила детские фильмы
14:08
Персональный ад родившей женщины
14:00
Ракеты КНДР взволновали Кремль
13:52
Мужчина расплатился за интим с подростком газетой
13:23
Значение имени Галина
13:18
Финны стали чаще возвращаться домой с алкоголем
13:11
Врачи поставили Билану неутешительный диагноз
13:05
"Элитную" икру фасовали в свинарнике под Тверью
12:53
Ледяной дождь устроит битву за Москву
12:46
В Москве у учительницы угнали BMW за 5 млн
12:37
Александр Панайотов предложил перенести "Евровидение"
12:34
Мажор на Ferrari устроил гонки в Москве (видео)
12:28
Кончаловский и Толкалина раскрыли причины расставания
12:20
Изменившая внешность Анисина: Пощады Джигурде не будет!
12:13
Именинница Буланова о драках и ругани с Радимовым
12:09
Выпавший из окна москвич разбился о козырек подъезда
12:03
Взятки Хорошавину передавал Горбачев
12:02
Флот России назвали угрозой существования Запада
11:49
Москвич попался на продаже медалей бабушки-ветерана
11:45
В России господствует культура изнасилования
11:36
Чем запомнился актер Александр Кузнецов
11:31
Роскошных авто в России стало больше
11:29
Маньяк изнасиловал москвичку на глазах у прохожих
11:27
Британский телеведущий "распял" Яценюка
11:20
Юлию Проскурякову поздравляют со второй беременностью
11:17
В убийстве посла Карлова замешана российская путана
11:12
Причину смерти двух школьниц в Москве нашли в соцсетях
11:10
Жители Праги выступили в защиту Донбасса
10:47
Астрологический прогноз с 6 по 12 марта 2017 года
10:43
Лолита о Бузовой: Лучше петь, чем попасть в психиатрическую больницу
10:41
Хвастун Порошенко пригрозил Москве "историческим" судом
10:38
Малахов вызвал гнев словами о Шурыгиной
10:34
В Москву привезли величайшего волшебника
10:32
Девушка обнажилась на публике за 15 тысяч рублей (видео)
10:20
Мужчина попал под поезд в Подмосковье
10:18
В Европе сочли крымский вопрос решенным
10:10
Война в Донбассе ударила по кошельку Абрамовича
09:52
Школьница упала с шестого этажа в Челябинске
09:39
Чехия бьет тревогу из-за отмены виз для Украины
09:30
Осужденной за репост воспитательнице отменили приговор
09:26
Дима Билан о сыне: Стараюсь присутствовать в его жизни
09:15
Трамп вызвал переполох среди чиновников США
09:09
Вместе с хрущевками под снос попадут московские девятиэтажки
09:08
Эротические фото морских пехотинцев США попали в Сеть
09:00
Муж Пелагеи и их дочь произвели фурор
08:57
Россиянка упала с 27-го этажа в Таиланде
08:36
Валерий Леонтьев отказался возвращаться в Россию
08:35
Как российский генерал лишился ног в Сирии
08:30
Названа причина смерти актера Александра Кузнецова
08:29
Ле Пен отбила атаку на Путина
08:18
Лоза защитил Литвинову от нападок
08:05
Группа "Винтаж" вышла в свет в трусах
08:02
В центре Москвы ограничат движение
07:51
На западе Москвы человек упал из окна на машину
00:01
Диму Билана выхаживают врачи
17:58
Музыкант Сергей Троицкий вышел из тюрьмы
17:49
Российский лыжник Устюгов завоевал серебро на ЧМ
17:36
Туристов накрыло лавиной в Альпах
17:23
В центре Москвы произошла крупная авария
17:08
Названы богатейшие люди мира
16:32
В Москве на стройке МВД погиб рабочий
16:15
Дональд Трамп завербовал Тони Блэра
15:53
В Москве загорелся жилой дом
15:25
Модники московского метро
15:00
Названа дата встречи Путина с Нетаньяху
14:39
В центре Москвы в жилом доме взорвался газ
14:26
В Кирове упавший с крыши снег убил женщину
14:20
В Дагестане уничтожили банду боевиков "ИГ"
13:57
У Захаровой появилась красивая соперница
13:24
Москвичка бросилась из окна во время пожара
12:56
Российский хоккеист изящно обыграл вратаря в НХЛ (видео)
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вместе с хрущевками под снос попадут московские девятиэтажки
Как "советский Ален Делон" ломал жизни своим жертвам
Валерий Леонтьев отказался возвращаться в Россию
Диму Билана выхаживают врачи
Ольга Бузова: Когда же закончатся испытания судьбой?!
Лолита о Бузовой: Лучше петь, чем попасть в психиатрическую больницу
Шоу-бизнес

Садальский припомнил Ширвиндту его терзания

Станислав Садальский и Александр Ширвиндт. Фото: Дни.Ру
Станислав Садальский продолжает рассказывать своим поклонникам занимательные истории, случившиеся в жизни знаменитостей. На сей раз он припомнил Александру Ширвиндту его терзания из-за рождения сына.
прочитано 3513 раз

Станислав Садальский опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram коллаж, на котором запечатлены актеры Александр Ширвиндт с сыном Мишей и Леонид Марков. Далее Садальский припомнил подписчикам (и самому Ширвиндту) историю, которую тот рассказал в своей книге "Склероз, рассеянный по жизни". В отрывке Александр поведал о том, как страдал из-за рождения сына.

ПО ТЕМЕ

Садальский назвал именинницу Васильеву дурой

Садальский обозвал "Оскар" позорищем

Садальский высказался о скандале с Шурыгиной

 Станислав Юрьевич Садальский

Станислав Юрьевич Садальский актер

"В 1958 году у меня родился сын. Разочарование мое было безграничным: я хотел дочь! Я мечтал о дочери. Родители, жена, друзья, коллеги наперебой уговаривали меня, что я идиот, что все прогрессивные отцы во все времена и у всех самых отсталых народов мечтали о сыновьях – продолжателях рода, дела, фамилии и т.д. Я вяло кивал и убивался", – начал свой рассказ Садальский.

Информация о том, что Ширвиндт страдает из-за рождения сына, а не дочки, дошла до прославленного артиста Леонила Маркова. "Наконец слух о моих терзаниях дошел до Леонида Васильевича (Маркова), и он призвал меня для разговора", – написал Станислав, далее опубликовав беседу двух артистов.

"– Малыш, – сказал он, мягко полуобняв меня за плечи. – Я слышал, что у тебя там что-то родилось?

– Да! Вот!.. – и я поведал ему о своих терзаниях.

– Дурашка! Сколько тебе лет?

– Двадцать четыре.

– Мило! Представь себе, что у тебя дочурка. Проходит каких-нибудь семнадцать лет, ты сидишь дома, уже несвежий, лысеющий Шурик, и ждешь с Таточкой свою красавицу Фиру. А Фиры нет. Она пошла пройтись. Ее нет в двенадцать, в час, в два. Ты то надеваешь, то снимаешь халатик, чтобы куда-нибудь бежать, и вдруг звонок в дверь. Вы с Таточкой бросаетесь открывать. На пороге стоит лучезарная, счастливая Фира, а за ней стою Я! "Папа, – говорит она, – познакомься, это Леня". Ты втаскиваешь ее в дом и в истерике визжишь все, что ты обо мне знаешь и думаешь! "Папочка, говорит она, – ты ничего не понимаешь: я его люблю". И я вхожу в твой дом. Малыш! Тебе это надо?" – задал риторический вопрос Марков у Ширвиндта. По признанию Александра. с тех пор он мечтал только о сыновьях. Отметим, что больше детей у актера не было.

Подписчики дружно посмеялись над рассказом, который написал Садальский. Однако нашлись и те, кто логично предположил, что и сын мог бы привести в дом немолодую избранницу. "Так и сын может старушку домой привести, 😂😂😨😨😂😂", "Есть в этой теме и другая сторона медали: например, приходит сын ночью домой ( та же мизансцена), а за спиной !!!👾Лариса Капенкина, к примеру....🤢" – написали комментаторы.

Автор: Наталья Аряева3 марта 2017, 12:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

82-летний Ширвиндт вышел на сцену с полуголой спутницей

567

комментарии

Политика

Британский телеведущий "распял" Яценюка
Хвастун Порошенко пригрозил Москве "историческим" судом
В Европе сочли крымский вопрос решенным
Ле Пен отбила атаку на Путина

Шоу-бизнес

Шаляпин сцепился с Солнцевым из-за Шурыгиной
Чем звезде "Дома-2" грозит восстановление девственности
"Бомбила" Песков поставил на уши россиян
Шурыгина на новом шоу Малахова в сексуальном платье

Проишествия

Как российский генерал лишился ног в Сирии
Москвичка бросилась из окна во время пожара
Питбуль напал на топившую собственных сыновей женщину
Россиян бросили в тюрьму для нелегалов на Шри-Ланке

Lifestyle

Орнелла Мути госпитализирована с серьезной травмой
Умер первый исполнитель роли Иисуса Олег Казанчеев
Как стать красивее за сутки до праздников
Топ-5 звездных пластических операций
Шоу-бизнес

Лолита – Пугачевой: Спасибо, что вы ушли в декрет!

Певица подтвердила звание самой эпатажной на эстраде
Шоу-бизнес

Фадеев заступился за оскорбленного Литвиновой "ампутанта"

Продюсер возмущен новой выходкой актрисы
Политика

У Трампа сдали нервы на глазах у дочери и зятя

Телевизионщики тайком сняли конфликт президента со своим стратегом

Шоу-бизнес

Шурыгина на новом шоу Малахова в сексуальном платье

Телезрители оценили четвертый эфир, посвященный 17-летней красотке

Гороскоп

Астрологический прогноз с 6 по 12 марта 2017 года
Как выбрать лучшую жену по гороскопу
Как Крыса помогла Тимошенко
Жажда славы изнасилованной Дианы Шурыгиной

Фоторепортажи

Откровенные фото Любови Толкалиной
Навка и Барановская порадовали игривыми нарядами
Группа "Винтаж" вышла в свет в трусах
Модники московского метро

Спорт

Беременная Алия Мустафина сильно располнела
Российский хоккеист изящно обыграл вратаря в НХЛ (видео)
Худеющего российского бойца экстренно доставили в больницу
WADA и МОК сцепились из-за России

Регионы

Взятки Хорошавину передавал Горбачев
Мужчина расплатился за интим с подростком газетой
Девушка обнажилась на публике за 15 тысяч рублей (видео)
Две сестры зверски убили семью из четырех человек
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru