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Психолог посоветовал Чапурину перестать стыдиться себя

Игорь Чапурин. Фото: GLOBAL LOOK press\ Anna Salynskaya
По словам специалиста, мало кто умеет отстаивать свое "я". А гей-скандал не способствует гармоничному развитию личности.

Продолжение: Любовника Чапурина рассекретили
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Скандал с Игорем Чапуриным был одной из главных тем на уходящей неделе. Интернет-пользователи обсуждали фотографию, на которой обнаженный 48-летний модельер целуется с 39-летним галеристом Эдуардом Багратиони. Впрочем, психотерапевт и автор уникальных методик по развитию личности Елена Вайс посоветовала дизайнеру не обращать внимания на злопыхателей.

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 Особое мнение

Сюжеты Особое мнение

"Часто бывает так, что мы вынуждены скрывать особенности личной жизни. И это совершенно нормально, потому что у каждого есть право иметь свои секреты и охранять свои границы. Но всегда в жизни каждого из нас могут найтись недоброжелатели или завистники, которых что-то не будет устраивать. Они будут пытаться вставить свои пять копеек туда, куда их совсем не просят, – рассказала Елена Dni.Ru. – Думаю, такой инцидент будет неприятен каждому, конечно, если это реальное вторжение частного характера, а не самопиар. Нарушение личных границ всегда болезненно и неприятно, потому что, как правило, начинаются осуждения, критика и много всяких последствий, которые не способствуют гармоничному существованию. И мало у кого есть силы отстаивать свое "я".

"Если вы вынуждены скрывать свои отношения, это уже внутренний конфликт. Любой человек имеет право быть собой, каким бы он ни был, – уверена Вайс. – Главная задача – сделать свой выбор и взять за него ответственность, признать себя и принять. Если это происходит, конфликт не будет настолько ранящим. Если это действительно тайна, которую грубо раскрыли, опровергать это нет смысла. Самым лучшим для Игоря Чапурина, на мой взгляд, будет принять ситуацию, которая сложилась, и никак не реагировать. Любой выбор каждого из нас – отражение собственного "я". Как только мы отказываемся от своих поступков, стыдимся их, мы предаем самих себя". 

Автор: Феликс Грозданов3 марта 2017, 12:48

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