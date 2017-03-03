Восьмилетняя звезда "Минуты славы" отказалась сниматься с Литвиновой

Восьмилетняя Виктория Старикова стала настоящей звездой шоу "Минута славы" после того, как ее строго оценило жюри телепроекта. и она расплакалась. Репортеры взяли интервью у девочки, которая призналась, что не захотела фотографироваться с Ренатой Литвиновой.

Виктория Старикова рассказала, что после того номера чувствует себя хорошо. Ее поддерживали друзья и близкие. Девочка объяснила свои слезы желанием пройти в следующий тур. "Самым обидным был звук "ууууу" от зрителей в момент, когда судьи нажимали красную кнопку. Я подумала, что они гудят мне, и заплакала. Но потом мне объяснили, что так они показывали свое возмущение решением жюри", – объяснила Старикова.

Вика добавила, что еще расстроилась из-за того, что пришлось подкидывать монетку (по правилам шоу). "Потому что это как-то не по-настоящему", – отметила девочка. Тем не менее, к Ренате Литвиновой она относится к ней с уважением, как к человеку, который просто старше ее. "Меня так воспитали", – сообщила Вика.

Злой женщиной Ренату Литвинову после всей этой скандальной истории Старикова хоть и не считает, но старается лишний раз с ней не пересекаться. "Мимо ее гримерки я пробежала на цыпочках и фотографироваться с ней не захотела!" – цитирует девочку Life.ru.

Отметим, что ранее в интервью Рената Литвинова прокомментировала скандал, который произошел после выпуска "Минуты славы" с участием Вики. Женщина уверена, что всему виной – тщеславие и амбиции родителей. "Девочка такая маленькая, всего восемь лет. Я считаю, что-то там не то с этим делом. Это, скорее, влияние родителей, действительно их гордыня, какая-то недовосполненность. Я знаю, что если дети не проходят дальше, это становится такой страшной травмой! Они не могут прийти в себя. Я бы не пускала их вот на такие конкурсы, какой бы талантливый человек ни был", – заявила актриса.