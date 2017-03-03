Как спасти "Дом-2" от закрытия

Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Рустам Солнцев прокомментировал решение руководства проекта отобрать телефоны у героев программы. Шоумен уверен, что мобильники им необходимы – к примеру, чтобы собирать компромат друг на друга.

Падение рейтингов передачи стало для Солнцева неожиданностью. "Любя проект "Дом-2" всем сердцем, я был очень удивлен, узнав, что рейтинги падают. Я был до последнего уверен, что "Дом-2" и рейтинг – это близнецы-братья. Самое главное – даже не рейтинг, а так называемая доля телесмотрения, – заявил Рустам корреспонденту Dni.Ru. – Оказывается, она упала. Мне жаль, потому что я, наверное, как никто другой, являюсь патриотом проекта, считаю его своим, очень его люблю. Я защищаю участников, руководителей проекта от нападок. И делаю это более десяти лет".

Он признался, что продюсеры не первый раз изымают у участников мобильники. "И при мне было, что у нас забирали телефоны. На самом деле это не так страшно, как кажется. Забрали – отдадут. Без телефонов просто нельзя, по ним участникам зачастую приходит информация – компромат друг на дружку или что-то еще. Но если рейтинги упали, может быть, изменился тренд, и некоторые люди просто перестали смотреть телевизор, в том числе мой любимый проект. Они узнают вкратце информацию из соцсетей".

Публикация от Рустам Солнцев (@solncevrustam_) Фев 28 2017 в 1:48 PST

Экс-участник проекта уверен: чтобы спасти "Дом-2", нужны интересные герои. "Лично меня как зрителя совершенно не влечет к нынешним участникам, не интересует их личная жизнь. На мой взгляд, они не масштабны и пустоваты. И я ничего не могу с собой поделать. Я не призываю никого равняться на меня. Если вам нравится – смотрите. На мой взгляд, проекту нужны новые яркие участники и несколько "старичков", которые будут поддерживать интерес зрителей", – отметил шоумен.

В заключение Солнцев пожелал проекту успехов. "Дому-2" я желаю процветания. Думаю, неделька-другая – и рейтинг снова подскочит. У "Дома-2", бывало, и раньше падали рейтинги, но потом поднимались. Это не криминальная тема", – считает собеседник Dni.Ru.