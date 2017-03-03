Дане Борисовой утерли нос

После того, как Дана Борисова ушла с телевидения, ее финансовое положение оставляет желать лучшего. Ведущая призналась, что хотела стать пиарщицей пластического хирурга, однако эту должность увели у нее из-под носа.

Некоторое время назад Дана Борисова покинула телевидение. Ведущая посещает ток-шоу исключительно за деньги в лице экспертов. Все остальное время Дана посвящает воспитанию дочери Полины. "Я воспитываю дочь одна, поэтому траты у нас приличные. Плюс ко всему на мне выплата кредита", – сообщила Борисова.

Когда Полина только родилась, телеблондинка купила в кредит таунхаус в Павлово, в который. по ее признанию, влюбилась с первого взгляда. Однако когда случился кризис в стране, Дана Борисова решила избавиться от недвижимости. Коттедж она продала за куда меньшие деньги, чем в свое время покупала, поэтому на ней до сих пор "висит" кредит. К тому же недавно Борисова купила матери квартиру в Судаке, что окончательно подорвало финансовое положение ведущей.

"Недавно мне позвонили из банка и сказали, что денег на моем счету осталось немного – на семь месяцев платежей по кредиту. Я была в панике, поскольку лишних 70 тысяч в месяц у меня нет. Много денег уходит на репетиторов для дочери. Думаю, мол, останусь теперь без квартиры. Ведь я брала валютный кредит под залог своего жилья", – призналась Борисова.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Фев 22 2017 в 12:23 PST

После того, как скоропостижно скончался друг Даны, продюсер Тима Брик, она хотела занять его место – стать пиарщицей известного пластического хирурга. Однако эту должность увели прямо из-под носа Даны. Тем не менее, медик предложил ей стать его персональным пиар-директором. Счастью Даны нет предела.

"Вот и пригодился мне мой диплом специалиста по пиару. Плюс ко всему новая работа поможет мне закрыть кредит. И по условиям она мне подходит – свои обязанности я могу выполнять из дома, не выезжая каждый день в офис. А для меня это самое главное, поскольку воспитание дочери для меня на первом месте", – цитирует Дану Борисову сайт "Комсомольская правда".