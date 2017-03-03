Дети Анисиной и Джигурды сделали выбор
Отпрыски эпатажного отечественного актера Никиты Джигурды живут с мамой во Франции. Мальчик Мик-Анжель Крист Анисин-Джигурда появился на свет 7 января 2009 года. Девочка Эва-Влада родилась 23 января 2010 года.
Малыши уже достигли возраста, когда можно начинать заниматься фигурным катанием на профессиональном уровне, с дальним прицелом. Решение Мика-Анжеля и Эвы-Влады обрадовало Анисину.
"Пока занималась делами, дети сделали свой выбор в пользу маминой карьеры..." – сообщила Марина в Instagram, добавив красноречивые хештеги #богиняльда, #династия и #детивсталинаконьки.
Подписчики Анисиной отметили, что их с Джигурдой наследники получились на редкость симпатичными. Возможно, когда-нибудь они будут красоваться на пьедестале с медалями, как их знаменитая мама. "Ангелочки! Пусть им способствует удача!", "какие красивые дети!!!!", "Такие славные!", "Дети замечательные у вас", "Молодцы! Красавчики, глаз не оторвать!)", – пришли в восторг комментаторы.
К слову, у отца Мика-Анжеля и Эвы-Влады тоже прекрасная профессия. Если вдруг им надоест лед, они всегда смогут попробовать себя в кино и добиться на этом поприще успеха. Некоторые фанаты пары считают, что у лапочки-дочки Джигурды поистине голливудская внешность.
https://t.co/om1m3Ai6Xy— JAH-NAT-HAN БРАТАШ G (@DZHIGURDA12) 26 января 2017 г.
Моя натуральная
блондУха
ЧУДО моё
КОРОЛЕВА РусИ
ЭвА-ВлАда
материлизация
святОго ДУХА
помогАет
ОГОНЬ ЛюбвИ
воскресИть pic.twitter.com/Qli4tk5lOW
Недавно Никита похвастался в Twitter портретом своей наследницы. Малышка одета в белое вечернее платье с открытыми плечами. На голове у нее красуется корона, а в ушах – серьги. На шее – красивое колье. Яркая блондиночка с пронзительным взглядом похожа на настоящую принцессу.
Любящий отец, оказавшийся в разлуке с супругой и детьми, посвятил дочке нежные поэтические строки. "Моя натуральная блондУха ЧУДО мое КОРОЛЕВА РусИ ЭвА-ВлАда материлизация святОго ДУХА помогАет ОГОНЬ ЛюбвИ воскресИть", – написал с умилением Джигурда, который ранее заявлял, что не хочет развода и непременно вернет Марину Анисину, но затем после "ночи любви" ей удалось уговорить смутьяна.
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