Дети Анисиной и Джигурды сделали выбор

Олимпийская чемпионка Марина Анисина сообщила о дальнейшей судьбе своих детей – сына Мик-Анжеля и дочки Эвы-Влады. Наследники звезды встали на коньки, решив стать фигуристами.

Отпрыски эпатажного отечественного актера Никиты Джигурды живут с мамой во Франции. Мальчик Мик-Анжель Крист Анисин-Джигурда появился на свет 7 января 2009 года. Девочка Эва-Влада родилась 23 января 2010 года.

Малыши уже достигли возраста, когда можно начинать заниматься фигурным катанием на профессиональном уровне, с дальним прицелом. Решение Мика-Анжеля и Эвы-Влады обрадовало Анисину.

"Пока занималась делами, дети сделали свой выбор в пользу маминой карьеры..." – сообщила Марина в Instagram, добавив красноречивые хештеги #богиняльда, #династия и #детивсталинаконьки.

Подписчики Анисиной отметили, что их с Джигурдой наследники получились на редкость симпатичными. Возможно, когда-нибудь они будут красоваться на пьедестале с медалями, как их знаменитая мама. "Ангелочки! Пусть им способствует удача!", "какие красивые дети!!!!", "Такие славные!", "Дети замечательные у вас", "Молодцы! Красавчики, глаз не оторвать!)", – пришли в восторг комментаторы.

Публикация от Анисина Марина (@marinanisina) Мар 2 2017 в 2:50 PST

К слову, у отца Мика-Анжеля и Эвы-Влады тоже прекрасная профессия. Если вдруг им надоест лед, они всегда смогут попробовать себя в кино и добиться на этом поприще успеха. Некоторые фанаты пары считают, что у лапочки-дочки Джигурды поистине голливудская внешность.

https://t.co/om1m3Ai6Xy

Моя натуральная

блондУха

ЧУДО моё

КОРОЛЕВА РусИ

ЭвА-ВлАда

материлизация

святОго ДУХА

помогАет

ОГОНЬ ЛюбвИ

воскресИть pic.twitter.com/Qli4tk5lOW — JAH-NAT-HAN БРАТАШ G (@DZHIGURDA12) 26 января 2017 г.

Недавно Никита похвастался в Twitter портретом своей наследницы. Малышка одета в белое вечернее платье с открытыми плечами. На голове у нее красуется корона, а в ушах – серьги. На шее – красивое колье. Яркая блондиночка с пронзительным взглядом похожа на настоящую принцессу.

Дети должны жить в мире красоты,игры,сказки,музыки,рисунка,фантазии,творчества!#маринаанисина#праздник#красота#бордо#франция#рождественскиеканикулы Публикация от Анисина Марина (@marinanisina) Дек 26 2016 в 2:15 PST

Любящий отец, оказавшийся в разлуке с супругой и детьми, посвятил дочке нежные поэтические строки. "Моя натуральная блондУха ЧУДО мое КОРОЛЕВА РусИ ЭвА-ВлАда материлизация святОго ДУХА помогАет ОГОНЬ ЛюбвИ воскресИть", – написал с умилением Джигурда, который ранее заявлял, что не хочет развода и непременно вернет Марину Анисину, но затем после "ночи любви" ей удалось уговорить смутьяна.