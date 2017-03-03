Беременная Седокова: Я все профукала
Анна Седокова, ожидающая третьего ребенка, рассказала о сокровенном на своей страничке в социальной сети Instagram. Популярная исполнительница, проживающая в Америке, решила порассуждать о том, кто такие настоящие люди.
"Сильные, ранимые, неидеальные... Осознавшие, что ошибка – это и есть часть жизни, как специя в приготовлении твоего блюда. Кто-то любит поострее, как я cayanne pepper 🌶. Он у меня в соке по утрам, в супчике днем и иногда даже в печеньках 🍪. А кто-то предпочитает без соли и перца. Мы все разные! Принятие этого факта и делает нас настоящими ❤" – отметила Седокова.
По признанию певицы, раньше она гналась за выдуманным идеалом и уж точно не была настоящей. "Я так долго бежала к себе идеальной: отличница и мамина дочка, желающая доказать всей планете, что я достойна любви. Я надевала самые высокие лабутены на жуткой танкетке, делала самый большой начес, чтоб быть повыше да поярче. И в погоне за идеалом все дальше и дальше убегала на этих лабутенах от себя настоящей", – призналась артистка.
Дошло до того, что Седокова даже стала банкротом. "Когда развелась с мужем, я на последние деньги сняла огромный дом с баскетбольной площадкой и бассейном , батутом. 7500$ в месяц аренды для того, чтобы показаться своим детям идеальной матерью и сделать их счастливыми. Год оплаты этого дома и мои счета, несмотря на ежедневную работу, оказались ниже нуля. Когда в этом доме состоялась фотосессия, и я со своими девочками стояла на балконе в зеленом бальном платье как королевна 👗, мне было ясно: Анна уже банкрот. Фотограф просил улыбаться, дети и собаки разбегались по сторонам, а я рассказывала о счастливой жизни в Лос-Анджелесе и волшебной сказке, которая на самом деле тогда была настоящим адом. В голове слова бывших родственников: "Да она все профукает". И они были правы. Профукала в погоне за мнимым идеалом", – призналась Анна.
Тогда Седокова решила съехать из шикарного особняка в более скромную квартиру. "Всего на одном кресле уместилась вся моя большая семья , включая двух собак. Мы смотрели мультики на одном телевизоре и засыпали, обнимаясь, всего под одним пледом . А ведь правильно было бы сделать все так изначально! Вложить деньги в бизнес, даже положить их под процент в банк. Быть настоящей, а не казаться. Но тогда я этого не знала. Или еще не готова была узнать", – констатировала Седокова.
По словам певицы, она никому этого не рассказывала, даже самой себе. "Для меня, гордой и независимой, признать факт собственной финансовой ошибки и несостоятельности означает пробежать голой по центральной улице города и прыгнуть в воду к пираньям. И вот я. Бегу. Не идеальная, но настоящая", – подвела итог артистка. Отметим, что многочисленные подписчики поддержали Анну в ее начинании и поблагодарили за искренность.
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