Канделаки о Шаповалове: Такое состояние убивает

Тина Канделаки высказалась о своем самом провальном интервью, которое случилось с продюсером группы Тату" Иваном Шаповаловым. По признанию некогда популярной телеведущей, такое состояние, в каком находился ее собеседник, "убивает".

Несмотря на то, что сейчас Тина Канделаки занимает высокий пост на телевидении, она с теплотой вспоминает о передаче "Детали", ведущей которой она когда-то была на заре своей головокружительной карьеры. "Программа "Детали" сделала меня ведущей. Не будь ее – и никакой Тины Канделаки не существовало бы. Момент самого крутого профессионального роста. Жанр интервью бесконечно развивает человека…" – отметила Канделаки.

Тина завершила свою работу в передаче потому, что "со всеми поговорила". Однако в ее жизни случались и откровенно провальные беседы. Так случилось с продюсером группы "Тату" Иваном Шаповаловым. Пикантности разговору придало то обстоятельство, что мужчина был не совсем трезв.

По признанию Канделаки, она с самого начала поняла, что беседа не задастся. "В отличие от мамы, я – не нарколог. Но там любому стало бы понятно. Вы, разговаривая с человеком, сразу же почувствуете – рюмку он выпил или пять? При этом у Ивана был отлично продуман образ – такой infant terrible с Востока. Здоровенный пласт русской поп-культуры не имел ни малейшего шанса на экспорт. Вдруг появляется контент абсолютно мирового уровня! Востребован на любом американском шоу! Помню забавный фрагмент – девочки едут в машине. Кажется, Ван Дамм хочет с ними познакомиться. Юля Волкова говорит: "Ван Дамм… А что – Ван Дамм-то? Чо с ним делать-то?" – "Чо, чо… Познакомиться!" Они сами не ожидали этой феноменальной славы", – отметила Тина.

Канделаки даже не попыталась спасти интервью. Она объяснила почему: "Да наблюдать за его агонией в эфире гораздо интереснее! Смотришь и понимаешь, что вот такое состояние убивает".

По словам Тины, можно шестью приемами подать собеседника в неприятном свете, однако это не для нее. "Ваня – это же такой… Как вам сказать… Он сильно опередил время. Еще не было никаких хэштегов, а Ваня уже думал трендами, мемами. Это просто американский сценарий о человеке, добившемся быстрого успеха! С моралью – если Бог дал талант, то он же может его забрать. Потому что в дальнейшем у Шаповалова не было ни-че-го. Прорыв с "Тату" – да, феноменальный. Никогда прежде русская эстрада на Западе никого не интересовала. После – тоже", – цитирует Канделаки "Спорт-Экспресс".