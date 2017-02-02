Родители Фриске о пропаже миллионов "Русфонда"

Владимир Фриске объяснил, почему не явился на первое заседание по иску "Русфонда" об исчезнувших деньгах, собранных на лечение певицы. Он заявил, что не получил повестку в суд.

Владимира Фриске возмутил вопрос о том, почему его не было в суде. "Это бред какой-то! Никакой повестки мы не получали, я вообще узнал о заседании из СМИ! Чего добивается "Русфонд", я не знаю. Им уже ответили из правоохранительных органов, что никаких противоправных действий мы не совершали", – цитирует его сайт "Комсомольская правда".

По словам Фриске, дочь они лечили на свои средства, а денег, собранных "Русфондом", не брали. "Если бы нам отдали эти деньги, мы бы за них расписались и тогда должны были за них отчитаться. Но моей подписи нигде в документах нет", – подчеркнул отец певицы.

Новогодние елки они бывают разные, как выясняется �� @prime_art_of_life Фото опубликовано Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Дек 19 2016 в 2:18 PST

Он признал, что мать Жанны действительно переводила средства со счета на счет, но "это были деньги дочки, а не "Русфонда". Подтверждающие это бумаги имеются, заверил Фриске.

Впрочем, у представителей благотворительной организации иная точка зрения: "Согласно документам, предоставленным "Русфонду", на лечение Жанны была потрачена лишь небольшая часть – четыре миллиона 120 тысяч рублей из собранных 25 миллионов рублей". Следующее слушание назначено на 28 февраля.

Напомним, 13 января стало известно, что Перовский суд Москвы принял заявление "Русфонда". Истец потребовал, чтобы семья Жанны Фриске отчиталась за деньги, собранные на лечение артистки.