Фигуристка призналась, что актер заставлял малышей участвовать в его мистериях
Родители Фриске о пропаже миллионов "Русфонда"
Владимира Фриске возмутил вопрос о том, почему его не было в суде. "Это бред какой-то! Никакой повестки мы не получали, я вообще узнал о заседании из СМИ! Чего добивается "Русфонд", я не знаю. Им уже ответили из правоохранительных органов, что никаких противоправных действий мы не совершали", – цитирует его сайт "Комсомольская правда".
По словам Фриске, дочь они лечили на свои средства, а денег, собранных "Русфондом", не брали. "Если бы нам отдали эти деньги, мы бы за них расписались и тогда должны были за них отчитаться. Но моей подписи нигде в документах нет", – подчеркнул отец певицы.
Он признал, что мать Жанны действительно переводила средства со счета на счет, но "это были деньги дочки, а не "Русфонда". Подтверждающие это бумаги имеются, заверил Фриске.
Впрочем, у представителей благотворительной организации иная точка зрения: "Согласно документам, предоставленным "Русфонду", на лечение Жанны была потрачена лишь небольшая часть – четыре миллиона 120 тысяч рублей из собранных 25 миллионов рублей". Следующее слушание назначено на 28 февраля.
Напомним, 13 января стало известно, что Перовский суд Москвы принял заявление "Русфонда". Истец потребовал, чтобы семья Жанны Фриске отчиталась за деньги, собранные на лечение артистки.
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