Анисина спасает детей от Джигурды

Фигуристка Марина Анисина рассказала, что актер Никита Джигурда заставлял их детей Анжеля-Криста и Эву-Владу участвовать в странных обрядах. В какой-то момент она начала бояться за малышей.

Спортсменка призналась, что актер давно проводит так называемые мистерии, иногда – с использованием оружия. "В какой-то момент он и детей стал привлекать к этим мистериям. Как-то я прихожу домой – сидит Эвочка в позе лотоса и еле сдерживает слезы", – сообщила Анисина.

Именно тогда она по-настоящему испугалась за сына и дочь и приняла решение о разводе. "Для меня было главным – сохранить психику детей", – пояснила Марина в передаче "Прямой эфир".

По словам бывшей возлюбленной актера Яны Павелковской, странности в его поведении проявлялись и раньше. "То же самое – ночные бдения, крики, просмотр видео, где он чем-то занимается с женщинами. Говорил, что это кино", – рассказала она.

В студии выяснилось, что Анисина давала Джигурде деньги, чтобы он заплатил алименты. "Да, такое было, – призналась спортсменка. – Я не понимала, почему должна отдавать свои деньги. Но получалось, что я права, что не милосердна, и я давала ему деньги". "Я считаю, ты просто разбаловала Никиту", – вынесла вердикт Павелковская.

Фото опубликовано НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Фев 2 2017 в 4:59 PST

Напомним, что Анисина и Джигурда развелись в конце ноября 2016 года. По словам адвоката спортсменки Сергея Жорина, причиной стали непреодолимые разногласия. Марина утверждала, что Никита безответственно ведет себя по отношению к ней и детям.