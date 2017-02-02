Кто пришил Боне новые ягодицы

Виктория Боня устала от не прекращающихся разговоров о ее внезапно увеличившихся ягодицах. Пользователи Сети и репортеры уже чего только не подозревали – и пластику, и "адский фотошоп", и "два ведра геля, как у Кардашьян".

Невеста бизнесмена Алекса Смерфита, большую часть времени проживающая в роскоши в Монако, решила прокомментировать эти возмутительные пересуды. Боня все отрицает.

Виктория заверила, что ее зад сильно увеличился исключительно благодаря физкультуре. Она даже показала липового "хирурга", то есть тренера, под чутким руководством которого ягодицы красотки выросли как на дрожжах. Придется поверить ей на слово.

"Друзья, читаю новости про себя. Пишут, что Боня пришила ягодицы. Это мой хирург в розовой маечке. Он пришивает мои ягодицы. Пришиваем мы их вместе в спортзале. Понимаете, да? Хотите пришить такие же? Занимайтесь три раза в неделю, – порекомендовала Боня, много лет качающая мускулатуру. – И все у вас будет, мои дорогие. Люблю!"

Видео опубликовано Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) Фев 1 2017 в 8:17 PST

В подписи к видео она продолжила глумиться по поводу своих "искусственных" достоинств. "Сегодня вместе с @nicolastrainer пришивали мне очередную порцию ягодиц 😂 вместо того, чтоб@таскать сплетни, идите в зал! У меня это только начало 😈 результат будет летом 😆", – пообещала Виктория, которая не собирается останавливаться на достигнутом.

+5 kg ������ Фото опубликовано Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) Янв 30 2017 в 8:53 PST

Похоже, она решила переплюнуть саму Ким Кардашьян, ведь уже сейчас у Бони ягодицы немаленькие.

Фото опубликовано Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) Янв 9 2017 в 1:02 PST

Примечательно, что не все подписчики поверили в натуральность бывшей звезды "Дома-2". "Вика, а почему летом именно?? Запланировали инъекции в ..опу?😉😉 С Вами, правда, весело, что ни пост или видео, то перл. Мы Вас любим))", "Врунишка! прошлогодние фотки удалить забыла" на них попа доской", – возмущаются сетевые правдолюбы.

Фото опубликовано Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) Ноя 17 2016 в 12:29 PST

Фото опубликовано Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) Окт 19 2014 в 3:37 PDT