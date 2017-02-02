45-летняя Гришаева вышла на сцену в прозрачной юбке

Знаменитая актриса Нонна Гришаева возбудила мужчин, выйдя в свет в прозрачной юбке. В таком незабываемом "весеннем образе" 45-летняя артистка снялась в шоу "Субботний вечер".

Фото, на котором запечатлена Нонна в смелом наряде, актриса опубликовала в Instagram. Рядом с ней изображен Николай Басков. Судя по довольной улыбке певца, ему нравится наряд соведущей.

Стилисты нашли для знойной брюнетки абсолютно прозрачную юбку из зеленой невесомой ткани, похожей на газ. Интимные места Гришаевой прикрывают полы удлиненного жакета. В итоге и срама не видно, и ноги кажутся бесконечными.

Для пущего эффекта актриса надела розовые туфли на толстой подошве, что зрительно удлинило ее конечности. Плюс на редкость удачный ракурс. И выглядит Нонна настоящей королевой на сцене, а привыкший ко всеобщему обожанию Золотой голос России смотрится всего лишь как член ее свиты, несмотря на ажурные рукава пиджака и вздернутый хохолок.

Фото опубликовано Нонна Гришаева OFFICIAL (@grishaevanonna) Фев 2 2017 в 4:53 PST

"Спасибо чудесному дизайнеру Айне за мой весенний образ))🙏😘", – поблагодарила стилиста Гришаева, ослепляя своих подписчиков широкой улыбкой. Поклонники актрисы пришли от ее прозрачной юбки в неописуемый восторг. "Ого😍😏", "Шикарное платье", "Если так будет продолжаться, то я разучусь не только говорить, но и писать. "Весна, что нас свела с ума"... Но трепет, с которым Коля стоит рядом и пытается прикоснуться, – красноречивее всего!", "Образ обалденный!!! Браво!!!", – похвалили свою любимицу комментаторы.

На крылечке вдвоём,по субботам ведём))��#мосфильм #субботнийвечернаканалероссия #николайбасков Фото опубликовано Нонна Гришаева OFFICIAL (@grishaevanonna) Фев 1 2017 в 4:51 PST

К слову, ранее Нонна раскрыла секрет своего успеха. Такой блистательной она стала благодаря переезду в столицу. "Москва меня изменила – пропала наивность, доверчивость. Появилась жестокость, непримиримость. Да я просто поумнела. Закалилась в борьбе. Но если бы не прошла эту школу жизни, вряд ли стала тем, кем являюсь сейчас", – призналась в недавнем интервью ведущая "Субботнего вечера".

