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Калашникову отругали после пластики груди
"Уже дома и затискала Данюшку, – рассказала Анна в микроблоге. – А вчера успела сделать такое селфи. Правда, меня отругал мой хирург за попытку поднять руку, но я тут же исправилась! Это важно! Нельзя поднимать руки и делать селфи первые две-четыре недели, но я все равно счастлива и довольна результатом".
Анна пообещала в скором времени продемонстрировать результат пластической операции. "Если осмелюсь и вы будете настаивать, покажу фото до и после – небо и земля! Лондон и Москва!!! Ужас!" – поделилась певица.
Самые интересные места Калашникова закрыла стикерами в виде цветочков. "Если это фото наберет десять тысяч лайков, выложу фото до и после "без фотошопа", – добавила актриса.
До этого девушка рассказала, что за ней ухаживают сотрудники клиники – моют ей голову, делают укладку и маски для лица, "чтобы сынуля узнал свою маму". В целом звезда чувствует себя нормально. "Сейчас мне очень тяжело, болит все, тяжело есть и писать, ходить, нельзя поднимать руки и мыть голову. Много нельзя, многое тяжело, но нужно пройти эти две мучительные недели", – подчеркнула Анна.
Как писали Dni.Ru, звезда давно мечтала увеличить грудь. "Я много выступаю, снимаюсь, поэтому должна выглядеть сексуально и ярко, – отметила Калашникова. – Сейчас мой размер груди – второй с половиной, а после реимплантации у хирурга Александра Абакумова в "Селин-Клиник" будет четвертый. Уверена, что благодаря чудесам израильской медицины будет прекрасно и реалистично!"
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