Калашникову отругали после пластики груди

Актриса, модель и телеведущая Анна Калашникова поделилась с поклонниками фотографией, на которой запечатлена в больничной палате. Несколько дней назад звезде сделали операцию по увеличению груди.

"Уже дома и затискала Данюшку, – рассказала Анна в микроблоге. – А вчера успела сделать такое селфи. Правда, меня отругал мой хирург за попытку поднять руку, но я тут же исправилась! Это важно! Нельзя поднимать руки и делать селфи первые две-четыре недели, но я все равно счастлива и довольна результатом".

Анна пообещала в скором времени продемонстрировать результат пластической операции. "Если осмелюсь и вы будете настаивать, покажу фото до и после – небо и земля! Лондон и Москва!!! Ужас!" – поделилась певица.

Самые интересные места Калашникова закрыла стикерами в виде цветочков. "Если это фото наберет десять тысяч лайков, выложу фото до и после "без фотошопа", – добавила актриса.

Фото опубликовано ANNA KALASHNIKOVA ✨ (@annakalash) Фев 1 2017 в 10:56 PST

До этого девушка рассказала, что за ней ухаживают сотрудники клиники – моют ей голову, делают укладку и маски для лица, "чтобы сынуля узнал свою маму". В целом звезда чувствует себя нормально. "Сейчас мне очень тяжело, болит все, тяжело есть и писать, ходить, нельзя поднимать руки и мыть голову. Много нельзя, многое тяжело, но нужно пройти эти две мучительные недели", – подчеркнула Анна.

Фото опубликовано ANNA KALASHNIKOVA ✨ (@annakalash) Янв 30 2017 в 6:05 PST

Как писали Dni.Ru, звезда давно мечтала увеличить грудь. "Я много выступаю, снимаюсь, поэтому должна выглядеть сексуально и ярко, – отметила Калашникова. – Сейчас мой размер груди – второй с половиной, а после реимплантации у хирурга Александра Абакумова в "Селин-Клиник" будет четвертый. Уверена, что благодаря чудесам израильской медицины будет прекрасно и реалистично!"