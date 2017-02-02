Газманов рассказал о разводе

Родион Газманов стал очередным звездным гостем передачи Юлии Меньшовой "Наедине со всеми". Популярный исполнитель откровенно рассказал о разводе родителей и личной жизни.

Сын популярного певца Олега Газманова Родион впервые вышел на сцену в пятилетнем возрасте. Мальчик вместе с отцом исполнил песню "Люси", которая мгновенно прославила ребенка. Однако когда Родион повзрослел, он решил связать свою жизнь с бизнесом. Более того, сын артиста работал финансовым директором в крупной фирме.

Тем не менее, гены взяли свое, и Родион вернулся в музыке. Сейчас Газманов активно гастролирует, участвует в записи телевизионных передач, занимается благотворительностью. А еще он завидный холостяк. Однако узами брака 35-летний Родион не спешит себя связывать, так как уверен, что главная любовь у него еще впереди.

Серьезное отношение к браку у Газманова сформировалось еще и потому, что он был свидетелем развода родителей. "Тот факт, что я еще не женат и не обзавелся семьей, – это то, что я хочу, чтобы было по-настоящему и навсегда. Как ребенок разведенных родителей, я не хочу совершить ошибки. Я не считаю сейчас союз моих родителей ошибкой, но где-то подсознательно, глубоко, боюсь ошибиться и не хочу, чтобы мои дети прошли через то, через что прошел я", – объяснил Родион.

Отметим, что о личной жизни Газманова ходит множество слухов. Меньшова рассказала своему гостю один из них. Так, якобы Родион знакомить свою потенциальную невесту с отцом, чтобы тот определил, подходит она сыну или нет.

Родион так прокомментировал эту информацию : "Ну, нет. Конечно, нет… Во главе угла стою я сам. Мне с этим человек дальше жить и со временем воспитывать детей. Поэтому, честно говоря, моя семья может озвучить свое мнение, но этим все и заканчивается..."

Впрочем, Газманов не стал скрывать, что его мама очень серьезно относится к его пассиям и каждую из них обсуждает. К примеру, когда Родион был еще студентом, родительница, увидев девушку сына, могла двумя-тремя точными хлесткими словами убить в нем все чувства, которые он испытывал к избраннице. Сейчас Родион Газманов просто не слушает категоричные оценки, которые мать дает в адрес его девушек.