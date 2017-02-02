Малолетнего сына Фриске привлекли к суду

В Перовском суде состоялось первое заседание по иску "Русфонда". В ходе разбирательств трехлетнего сына Жанны Фриске привлекли в качестве соответчика по делу.

На досудебную стадию процесса явились только представители "Русфонда". Семья Фриске и Дмитрий Шепелев проигнорировали суд. Председательствующий огласил иск. По его словам, "Русфонд" передал тяжелобольной Жанне Фриске по договору 25 миллионов рублей, предназначенных на лечение. Певица должна была отчитываться о своих расходах перед благотворительным фондом. Однако она предоставила "Русфонду" отчет только о трех миллионах рублей.

Адвокат благотворительной организации в ходе заседания уточнил исковые требования. Он пояснил, что совсем недавно стало известно, кто принял наследство Фриске. Ими оказались родители певицы и ее сын Платон.

В результате суд постановил привлечь Ольгу и Владимира Фриске и трехлетнего Платона Шепелева в качестве соответчиков по делу. Интересы сына актрисы будет представлять его отец, популярный ведущий и шоумен Дмитрий Шепелев, передает "Московский комсомолец".

Фото опубликовано Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Дек 19 2016 в 2:18 PST

"За несколько дней до смерти певицы один из ее наследников обналичил средства", – сообщил юрист благотворительного фонда. В доказательства своих слов он представил суду документы из полиции.

Следующее заседание назначено на 28 февраля, чтобы ответчики смогли подготовиться к слушанию по существу.

Напомним, 13 января стало известно, что Перовский суд города Москвы принял исковое заявление "Русфонда", в котором благотворительная организация потребовала, чтобы семья Жанны Фриске отчиталась за собранные на лечение певицы деньги.

Общая сумма пожертвований составила 69,2 миллиона рублей. По желанию Жанны 32,6 миллиона были отправлены на оплату лечения девяти онкобольных детей. Российское законодательство не позволяет благотворительным фондам дольше года держать на своих банковских счетах целевые пожертвования. Поэтому деньги для продолжения лечения – оставшиеся 25 миллионов – были переведены на личный банковский счет певицы по договору с ней.

