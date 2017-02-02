Свадебное фото Дитковските и брата Хаматовой появилось в Сети

В Сети появилось свадебное фото актеров Агнии Дитковските и брата Чулпан Хаматовой Шамиля. Интересно, что популярная актриса была облачена отнюдь не в белом платье.

Агния Дитковските скоро порадует своих многочисленных поклонников новой ролью. В самом начале весны в кинотеатрах стартует фильм "Сэлфи". Об этом на своей официальной страничке в социальной сети Instagram объявила Дитковските, сопроводив запись фотографией со съемок картины.

На снимке Агния запечатлена в момент свадьбы. На популярной актрисе красуется нежное легкое платье персикового цвета. В руках Дитковските держит букет невесты, состоящий из белых цветов. Дополнила образ незамысловатая прическа.

Рядом с Агнией за фотографии запечатлен брат популярной актрисы Чулпан Хаматовой Шамиль. По неизвестной причине привлекательный актер снят только в белой рубашке и бабочке, без пиджака. Возможно, в перерыве (поскольку в кадре присутствует работник съемочной группы) Шамиль решил снять эту часть своего гардероба.

Многочисленные поклонники немедленно умилились и рассыпались в комплиментах. "Вы такая молодец и просто красавица!!!! Люблю вас!!!!", "Любим тебя,на тебя смотреть,восхищаться твоим талантом и красотой нереальной", "Шикарная Агния . вай вах ой", "Вы очень красивы и Ваша мама тоже 🙈😍😍" (имеется в виду актриса Татьяна Лютаева. – Прим.ред.), "Агния, помню, когда вышел фильм "Жара", я была так поражена Вашей красотой!)) Мне тогда лет 14 было, и Вы были кумиром😊 а Шамиль Хаматов тоже нравился после фильма "Пикап", я даже на все спектакли с ним в "Современник" ходила!))" – прокомментировали публикацию Дитковските фанаты.

Отметим, что в жизни Агния Дитковските пока лишь раз сыграла свадьбу. Ее избранником стал популярный актер Алексей Чадов.