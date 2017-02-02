Чурикова показала грудь на дне рождения Лещенко

Звезды первой величины отметили 75-летний юбилей мэтра отечественной эстрады Льва Лещенко в Кремле. Телеведущая Яна Чурикова выбрала для торжественного мероприятия поистине смелый наряд, подчеркнувший ее пышную грудь.

Гости концерта отметили, что подтянутый, стройный и стильный юбиляр выглядит намного моложе своих лет. После каждой песни зрители, забившие зал до отказа, купали Льва Лещенко в оглушительных аплодисментах и заваливали его букетами.

Журналисты следовали за бодрым именинником по пятам и несколько раз за вечер спросили у него, на сколько лет он себя ощущает. После первого отделения исполнитель отшутился: "На все 80!" Когда концерт завершился, Лещенко накинул себе еще десяток лет: "На все 90!" Однако хоть артист и устал, он все равно светился от счастья.

Льва Валерьяновича с 75-летием поздравили коллеги по цеху: Григорий Лепс, Тамара Гвердцители, Вячеслав Добрынин, Николай Басков, Стас Михайлов, Жасмин, Лолита, Александр Маршал, Александр Буйнов, ансамбль "Ялла", "Хор Турецкого", "Новые самоцветы", Филипп Киркоров, Валерий Меладзе и десятки других замечательных артистов, а также закадычные друзья Лещенко – Геннадий Хазанов и Владимир Винокур.

Блистала на сцене и Яна Чурикова. Сексапильная телеведущая буквально приковывала к себе взгляды собравшихся. Она выбрала для концерта в Кремле смелое платье с экстремальным декольте. Именно для таких прекрасных форм дизайнеры и создают свои шедевры.

Удивила своим стильным нарядом и певица Лолита. Стилист явно был в прекрасном настроении, когда подобрал для певицы ярко-красное платье, подчеркнувшее только достоинства звезды. И декольте, и складки в районе живота, и сеточка на лице – все смотрелось уместно и стильно. Акулы пера поставили Лолите высший балл за наряд.

"Я знакома с Львом Лещенко лет 20, но поклонницей его стала лет 45 назад, – рассказала улыбчивая Милявская. – Я помню, как были влюблены в него моя бабушка и мама. Это потрясающе красивый мужчина и сейчас, но тогда его появление воспринималось как настоящее чудо. Он по-настоящему сексуален. Ведь секс – это улыбка, это походка, это голос. Он умудряется сводить с ума до сих пор!"

Не жалел комплиментов для друга и Валерий Меладзе. "Имел честь неоднократно вместе не только выступать, но и отдыхать. Лев – настоящая душа компании, настоящий мужчина. Что греха таить, посиделки наши не всегда трезвые, но Лев Валерьянович никогда не теряет человеческого достоинства, за что бесконечно уважаю!" – признался певец.

Подводя итоги вечера, юбиляр поделился секретом счастья. "Помните! Форма без содержания не звенит! Найдите свое место, займитесь общественно-полезным трудом и станьте счастливыми!" – посоветовал Лещенко.

В финале Лев Валерьянович проникновенно исполнил хит всех времен "День Победы" – песню, от которой у россиян на глазах появляются слезы. Зал устроил артисту продолжительные овации. Даже когда опустился синий бархатный занавес и сцена опустела, композиция продолжала звучать. Толпа, медленно выходящая из Кремля, продолжала петь "День Победы", а очевидцы удивлялись сплоченности людей, получивших истинное удовольствие от вечера. Телеверсию концерта, организованного MS Production, скоро покажут в эфире "Первого канала".