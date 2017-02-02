Пластический хирург оценил "утиные" губы Алексы

Певица Алекса недавно продемонстрировала поклонникам обновленную внешность. Девушка утверждает, что сделала перманентный макияж губ и бровей. Однако, по мнению некоторых пользователей, в случае с губами дело одним макияжем не ограничилось. Dni.Ru попросили пластического хирурга Гайка Бабаяна оценить губы артистки.

"Трудно сказать, это биополимерный гель или обычные филлеры, но если биополимерный гель, придется от него избавиться. По фотографии можно сказать, что есть отек скуловой области и губ. Если все-таки мы имеем дело с биополимером, этот отек будет увеличиваться, и вряд ли это приведет к эстетическому результату. В этом случае Алексе будет необходима операция", – прокомментировал Гайк Павлович.

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По словам специалиста, с подобными проблемами к нему обращаются достаточно часто. Чтобы избавиться от так называемого эффекта "утиного рта", необходимо вначале убрать сам гель, а затем восстановить форму губ.

Напомним, недавно звезда "Дома-2" Екатерина Колисниченко сделала ринопластику. Девушка чуть сузила спинку носа и устранила небольшую асимметрию. "Чувствую себя нормально. Вообще, я не из тех, кто ноет. Да, сильно отекли глаза, заложен нос. Ощущение примерно как во время тяжелой ангины. Непривычно, что не чувствую запаха пищи. Это так странно – вкус без запаха, – рассказала Колисниченко изданию Dni.Ru. – Но я знаю, что все это скоро пройдет".

Екатерина уже не в первый раз прибегала к помощи пластического хирурга. До этого звезда увеличила грудь и ягодицы, сделала липосакцию и липолифтинг.