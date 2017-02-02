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Шоу-бизнес

Никита Джигурда: Андрей Малахов для лохов

Андрей Малахов и Никита Джигурда. Фото: Дни.Ру
Скандально известный актер Никита Джигурда поиздевался над Андреем Малаховым, заявив, что он "для лохов". Пользователи Сети поймали ведущего шоу "Пусть говорят" на ляпе, мол, он нечаянно назвал Марину Анисину покойной.
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В интернете появилось видео с фрагментом передачи, где Малахов очень быстро произносит: "Знаменитый экстрасенс, который знал покойную... Марину Анисину.... и Никиту Джигурду". Очевидно, что между словами "покойная" и "Марина" Андрей сделал паузу, но не все пользователи Сети ее расслышали.

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Люди, которые в курсе всей этой истории вокруг наследства бизнесвумен Людмилы Браташ, понимают, что слово "покойная" относилось к ней. Просто после прилагательного ее имя называть не стали. А дальше уже шло перечисление: Марину Анисину, Никиту Джигурду.

Какие могут быть претензии к Малахову, который повторяет за тем, что говорят ему в наушник создатели шоу "Пусть говорят"? Если ляп и имеет место быть, то его сделали редакторы шоу, когда писали текст для Андрея. Но народ принялся глумиться над ненавистной "передачей для домохозяек" и ее ведущим. В интернете, прячась за никами, все очень смелые, поэтому на голову Малахова посыпались оскорбления.

После скандального эфира в студии "Пусть говорят" Никита с Андреем теперь на ножах. Эпатажный актер с большим удовольствием подключился к травле телеведущего и поиздевался над его "ляпом". Джигурда опубликовал в соцсетях видео, на котором запечатлено, как Малахов произносит коряво построенную фразу. Ситуация даже вдохновила смутьяна на создание новых стихов, воспевающих Анисину и унижающих оппонента.

"АндрЭ МалахОв для лохОв/ЖЕЛАЕМОЕ – вЫдал за действИтельное.../но по любОму – ЭТО и крУто и КЛАССНО.../ибо или ЖИТЬ Мы будем с БогИней АНИС ОЧЕНЬ богАто и ОЧЕНЬ дОлго, -/ что само по себЕ ПРЕКРАСНО.../или будем убИты МАФИЕЙ -/реАльно, но зато ВМЕСТЕ, -/ что для мИфа ЛюбвИ -/ О**********НО!!!" – не удержался от нецензурного слова в конце Никита.

Напомним, Джигурда и Анисина в данный момент борются за наследство в один миллиард рублей, которое им оставила бизнес-вумен Людмила Браташ. Сестра погибшей утверждает, что документ подделан. Никита с пеной у рта доказывает, что все бумаги законные и подлинные.

Именно вопросам наследства было посвящено шоу "Пусть говорят", которое стараниями Джигурды превратилось в вакханалию с воплями и оскорблениями. Даже Малахов, повидавший немало неадекватных людей у себя на программе, испытывал явный дискомфорт. После тяжелого эфира, во время которого гости студии кричали друг на друга, Андрей обратился к бегавшему по студии Никите: "Я хочу сказать, что вы гениальный актер, и, конечно же, нехватка ролей сказывается на том, что мы видим сегодня".

Джигурда же заявил, что тот ошибается. По словам актера, когда-то он сыграл главную роль в голливудском фильме и получил за работу несколько миллионов. Но ведущего это не впечатлило. "Главное, чтобы все миллионы, которые вам платят, не испортили вас. Потому что вера в Бога начинается не с креста, не с майки, а конечно, в душе и с любви. Любви к близкому человеку", – объяснил Андрей.

"Человеку, верующему в Бога, помогает Бог, – заявил в ответ Джигурда. – Человеку, верующему в Дьявола, помогает Дьявол. Человеку, верующему в себя, помогает и Бог, и Дьявол". Затем Никита объявил Богом и себя. "Да шут ты!" – выкрикнули из зрительного зала. "И шут", – согласился тот. "Берегите себя и своих близких, – заключил Малахов. – До свидания. Нужно освятить студию, думаю, сегодня, после этого эфира".

Автор: Иннокентий Звездинский2 февраля 2017, 11:29
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