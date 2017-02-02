Никита Джигурда: Андрей Малахов для лохов

Скандально известный актер Никита Джигурда поиздевался над Андреем Малаховым, заявив, что он "для лохов". Пользователи Сети поймали ведущего шоу "Пусть говорят" на ляпе, мол, он нечаянно назвал Марину Анисину покойной.

В интернете появилось видео с фрагментом передачи, где Малахов очень быстро произносит: "Знаменитый экстрасенс, который знал покойную... Марину Анисину.... и Никиту Джигурду". Очевидно, что между словами "покойная" и "Марина" Андрей сделал паузу, но не все пользователи Сети ее расслышали.

Люди, которые в курсе всей этой истории вокруг наследства бизнесвумен Людмилы Браташ, понимают, что слово "покойная" относилось к ней. Просто после прилагательного ее имя называть не стали. А дальше уже шло перечисление: Марину Анисину, Никиту Джигурду.

Какие могут быть претензии к Малахову, который повторяет за тем, что говорят ему в наушник создатели шоу "Пусть говорят"? Если ляп и имеет место быть, то его сделали редакторы шоу, когда писали текст для Андрея. Но народ принялся глумиться над ненавистной "передачей для домохозяек" и ее ведущим. В интернете, прячась за никами, все очень смелые, поэтому на голову Малахова посыпались оскорбления.

После скандального эфира в студии "Пусть говорят" Никита с Андреем теперь на ножах. Эпатажный актер с большим удовольствием подключился к травле телеведущего и поиздевался над его "ляпом". Джигурда опубликовал в соцсетях видео, на котором запечатлено, как Малахов произносит коряво построенную фразу. Ситуация даже вдохновила смутьяна на создание новых стихов, воспевающих Анисину и унижающих оппонента.

"АндрЭ МалахОв для лохОв/ЖЕЛАЕМОЕ – вЫдал за действИтельное.../но по любОму – ЭТО и крУто и КЛАССНО.../ибо или ЖИТЬ Мы будем с БогИней АНИС ОЧЕНЬ богАто и ОЧЕНЬ дОлго, -/ что само по себЕ ПРЕКРАСНО.../или будем убИты МАФИЕЙ -/реАльно, но зато ВМЕСТЕ, -/ что для мИфа ЛюбвИ -/ О**********НО!!!" – не удержался от нецензурного слова в конце Никита.

Напомним, Джигурда и Анисина в данный момент борются за наследство в один миллиард рублей, которое им оставила бизнес-вумен Людмила Браташ. Сестра погибшей утверждает, что документ подделан. Никита с пеной у рта доказывает, что все бумаги законные и подлинные.

Именно вопросам наследства было посвящено шоу "Пусть говорят", которое стараниями Джигурды превратилось в вакханалию с воплями и оскорблениями. Даже Малахов, повидавший немало неадекватных людей у себя на программе, испытывал явный дискомфорт. После тяжелого эфира, во время которого гости студии кричали друг на друга, Андрей обратился к бегавшему по студии Никите: "Я хочу сказать, что вы гениальный актер, и, конечно же, нехватка ролей сказывается на том, что мы видим сегодня".

Джигурда же заявил, что тот ошибается. По словам актера, когда-то он сыграл главную роль в голливудском фильме и получил за работу несколько миллионов. Но ведущего это не впечатлило. "Главное, чтобы все миллионы, которые вам платят, не испортили вас. Потому что вера в Бога начинается не с креста, не с майки, а конечно, в душе и с любви. Любви к близкому человеку", – объяснил Андрей.

"Человеку, верующему в Бога, помогает Бог, – заявил в ответ Джигурда. – Человеку, верующему в Дьявола, помогает Дьявол. Человеку, верующему в себя, помогает и Бог, и Дьявол". Затем Никита объявил Богом и себя. "Да шут ты!" – выкрикнули из зрительного зала. "И шут", – согласился тот. "Берегите себя и своих близких, – заключил Малахов. – До свидания. Нужно освятить студию, думаю, сегодня, после этого эфира".