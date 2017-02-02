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Певица Нюша откровенно о романе с советником президента

Нюша. Фото: GLOBAL LOOK press\Natalia Shakhanova
Певица Нюша выходит замуж. Популярная исполнительница прервала молчание и откровенно рассказала о своих романтических отношениях.
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По признанию Нюши, когда она только познакомилась с генеральным советником президента Международной федерации студенческого спорта FISU  Игорем Сивовым, то сразу почувствовала, что это именно тот человек, которого она так долго искала. "Когда мы с ним только заговорили, мне показалось, что я знаю его всю жизнь…" – призналась популярная исполнительница.

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 Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина

Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина Певица

Как рассказала артистка, любимый мужчина во всем поддерживает ее и помогает претворять в жизнь планы и мечты, а также достигать поставленные цели. Так, недавно Нюша сняла клип на песню "Тебя любить". К слову, в новой музыкальной композиции певица откровенно рассказала о чувствах, которые переполняют ее.

После съемок Нюша планировала отправиться в отпуск. Однако куда именно артистка не знала. Это был сюрприз, который специально для нее организовал Сивов. "А уже по прилете в Кению мой мужчина сделал мне предложение. Это было незабываемо!" – цитирует счастливую Нюшу журнал "ОК!"

Для многочисленных поклонников артистки весть о замужестве стала полной неожиданностью, ведь фанаты полагали, что Нюша свободна. Певица объяснила, что никогда не испытывала тех чувств, которые питает к Сивову, поэтому старалась держать при себе эмоции и не делиться подробностями своей частной жизни с посторонними.

"Счастье любит тишину. Все-таки это моя личная жизнь, и я не вижу необходимости выносить ее на публичное обсуждение, хочется, чтобы она была под защитой… Считаю, что береженого бог бережет", – объяснила причину своей скрытности Нюша.

Игорь Сивов. Фото: fisu.net

Разумеется, певица уже познакомила любимого мужчину со своей семьей. Родные тепло приняли избранника артистки. Нюша заявила, что теперь наконец почувствовала – у нее есть поддержка и крепкое мужское плечо. на которое можно положиться.

Напомним, Игорь Сивов родом из Казани. В конце 90-х он выступал в команде КВН "Четыре татарина". Игорь на десять лет старше Нюши. От первого брака у него есть два сына.

Автор: Наталья Аряева2 февраля 2017, 10:39
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