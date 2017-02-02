Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор

Ксения Собчак нестандартно поздравила мужа Максима Виторгана с годовщиной свадьбы. Скандально известная ведущая опубликовала фотографию, на которой запечатлена крепко держащейся за ягодицу супруга.

Ксения Собчак из тех женщин, которые даже к банальным поздравлениям с годовщиной свадьбы подходят с фантазией. Ведущая решительно отказалась от сладеньких слов и обыкновенных подарков, зато решила добавить "перчика" и буквально возбудила пользователей Интернета, опубликовав фотографию весьма интимного характера.

На снимке, сделанном явно в теплое время года, Ксения и Максим запечатлены стоящими в обнимку. Причем Виторган позирует спиной, а о наличии Собчак свидетельствуют лишь ноги в балетках, которые видны из-за актера. Вся соль фотографии в том, что Ксения любовно придерживает супруга за ягодицу, а Максим ее по-отечески приобнимает.

"4 года назад я стала официально счастливым человеком. Спасибо мой самый чудесный человек на свете! И за сегодня, и за все другие дни..!" – подписала фотографию ведущая. Снимок произвел фурор среди многочисленных подписчиков.

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Фев 1 2017 в 2:07 PST

Причем реакция комментаторов оказалась противоречивой. Пока одни умилялись пойманному кадру. другие возмущались откровенностью кадра. "Поздравляю. Вы классные", "Крутая пара! Поздравляю!!!🌺🌺🌺", "Ой, ну супер! Такое фото😍🔥🔥🔥отличный муж!", "Эмоции на фото зашкаливают! Поздравляю!", "Ой какое милое фото..мммм..) Счастья вам!) Вы хорошая пара!;)", "Я иногда поражаюсь таким фото😱, Алсу тоже не менее счастлива ,но никогда не позволит себе такие ляпы", "Все хорошо 👍но не надо выкладывать такие фото☹️ личные, вы же не Бузова", – так звучали отзывы некоторых подписчиков.

Напомним, Ксения Собчак и Максим Виторган поженились 1 февраля 2013 года. Событие стало полной неожиданностью не только для широкой общественности, но и для многих друзей телеведущей и актера. А 18 ноября 2016 года Ксения подарила Максиму сына. супруги назвали мальчика Платоном.