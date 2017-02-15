Лещенко оконфузился перед правительством

Лев Лещенко рассказал о том, как оконфузился перед первыми лицами государства. Тем не менее, легендарный исполнитель с честью вышел из ситуации.

В начале февраля Лев Лещенко отметил юбилей. Легендарному исполнителю исполнилось 75 лет. В честь круглой даты певец устроил праздничный концерт, на который позвал многих друзей и коллег. "Некоторые могут оспаривать, но я уверяю, до меня никто не отмечал на сцене свой юбилей. Только композиторы, возможно. И то, это были композиторские вечера, которые проводились и показывались зачастую не в дату события, а значительно позже. А вот после моего 50-летия на российском ТВ все стали устраивать вечера с друзьями на сцене", – похвастался Лещенко

По мнению легендарного исполнителя, для юбиляра это еще и удобный вариант. Есть лишь сложность только в правильном размещении приглашенных гостей в зале, а потом за столами на банкете. "Постоянно ведь кто-нибудь обижается: не тот ряд, не то место, не тот стол", – объяснил певец.

Такой вопрос, по словам юбиляра, он решал максимально корректно. "Обычно говорю: сам буду сидеть возле двери, а мои родственники – на плохих местах. Все лучшее – дорогим гостям", – заявил исполнитель.

Однако случился в биографии артиста и конфуз. "Пикантный момент произошел, когда я пел на правительственном банкете еще в советские годы. Там, естественно, гостей рассаживал не я. И вот во время выступления я заметил, что прямо передо мной фактически в ряд расположился весь состав Политбюро", – вспомнил Лещенко.

Артист случайно встретился взглядом с Сусловым и забыл слова песни "Притяжение земли". "100 раз ее исполнял, а тут забыл. Суслов смотрел так, что казалось – передо мной его портрет, а не живой человек. Пришлось на ходу заменять текст на какое-то "ла-ла-ла". Но все прошло нормально, никто слов песни все равно не знал", – цитирует Льва Лещенко газета "Известия".