Как развивается роман Янковского и Новиковой

Роман Ивана Янковского и Александры Новиковой стремительно развивается. Влюбленных приметили страстно целующимися в кафе.

Ушлые папарацци засняли Ивана Янковского и Александру Новикову в одном из кафе в центре Москвы. Влюбленные, одетые в обычную одежду приглушенных тонов, выбрали столик подальше от прочих посетителей и отдались своим чувствам. Как компетентно сообщает Eg.RU, даже в полумраке можно было разглядеть, с какой страстью смотрели друг на друга эти двое, как наслаждались каждым мигом общения: вот Саша ласково треплет возлюбленного за ушки, а вот сладкая парочка, абсолютно не обращая внимания на окружающих, сливается в нежном поцелуе.

По мнению журналистов, столь пылкие чувства абсолютно наверняка завершатся маршем Мендельсона. Светские сплетники уверены, что свадьбу отметят дважды – вначале в Москве, а потом в Италии, где у семейства Новиковых в провинции Ломбардия на берегу озера Комо имеется роскошная вилла Fontanelle, которая ранее принадлежала легендарному кутюрье Джанни Версаче и которую российский ресторатор несколько лет назад купил за 26 миллионов фунтов.

Напомним, о романтических отношениях сына Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского Ивана и наследницы ресторатора Аркадия Новикова Александры стало известно недавно, когда влюбленные пришли вместе на премию "Золотой Орел". Новость о том, что Иван и Александра встречаются, стала настоящей сенсацией, ведь до этого Янковского связывали отношения с театральной актрисой Верой Панфиловой, дочерью рокера Константина Кинчева. Отметим, что и Александра Новикова не была одна. За ее плечами роман с сыном олигарха Романа Абрамовича Аркадием.

У Янковского и Новиковой много общего. Они оба относятся к так называемой золотой молодежи, но, что важно, к лучшей ее части. Получившие блестящее образование, но при этом не кичащиеся своей громкой родословной, молодые люди желают сделать себе имя сами.