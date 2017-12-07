Люди безжалостны к Яне Рудковской

Пользователи Сети отреагировали на неприятный инцидент, произошедший с Яной Рудковской. Люди с критикой и даже злорадством высказались о том, что ее сын лишился 155 тысяч рублей.

Все началось с того, что Яна Рудковская написала заявление в полицию о краже. Якобы ее сын Николай Батурин лишился 155 тысяч рублей, которые ему дали на запись нового музыкального трека (поскольку с недавних пор 15-летний юноша позиционирует себя исполнителем). В своем заявлении, по некоторой информации, Рудковская подчеркнула, что материальный ущерб является для семьи значительным.

Однако в Сети весьма жестко отреагировали на происшествие. "зачем позориться? хотя куда ей уже дальше? пацанчик погулял – его дело, но при чем тут кража и милиция? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Детьми заниматься надо", "Бедная полиция! Рудковская решила сынульку воспитнуть, а им лишняя работа.... Говорят, у него уже не в первый раз "пропадают" деньги. И надирается он не впервые. И каждый раз мамульке рассказывает сказочки про плохих одноклассников, которые его на всякие безобразия подбивают да обворовывают. Хотя больше похоже, что мальчуган сам не против погудеть в теплой компашке. Только вот в этот раз и баблом, и с бухлом перебрал, вот маман евонная и взбеленилась", – позлорадствовали пользователи Сети.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Дек 6 2017 в 11:34 PST

Напомним, инцидент произошел в конце ноября, но известно о нем стало лишь сейчас. Николай взял у отца Виктора Батурина 155 тысяч рублей, из которых пять давались ему на карманные расходы, остальное – на запись новой песни. Юноша зашел в гости к другу из параллельного класса. Там к ним присоединился одноклассник сына Рудковской. В итоге компания собиралась пойти с девушками в кино.

Батурин рассказал друзьям о записи нового трека, на который ему выделили внушительную сумму, и, как сообщает "Московский Комсомолец", похвастался деньгами. После этого планы у ребят изменились. Якобы они решили повеселить друг друга различными напитками.

Как сообщила представителям полиции Рудковская, около шести вечера она начала разыскивать сына. Она ему позвонила, тот ответил невнятно. Тогда Яна отправила к нему водителя, который привез подростка домой. Придя в себя, Николай рассказал, что выпил всего шесть стопок и потерял сознание, а когда очнулся, денег в кармане брюк уже не было. Со слов Рудковской, ее сын – спортсмен, не пьет и приходил домой пьяный только один раз, за что был сильно наказан.

Издание отмечает, что у Николая Батурина деньги пропадали и раньше. Причем якобы каждый раз рядом с ним находился тот самый одноклассник. Журналисты не долго думая наведались к нему в дом, однако конструктивного диалога не получилось. Мать подозреваемого в ограблении сына Рудковской заявила, что факта кражи денег не было. "Вызовут нас – мы расскажем", – приводит слова женщины "Пятый канал".