Известная певица обрушилась с критикой на Аллу Пугачеву

Певица Жанна Рождественская, голос которой хорошо знаком кинозрителям по многим советским лентам, стала участницей программы "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1". Она рассказала, что ее хиты исполняла Алла Пугачева. Правда справилась с этим Примадонна, уверена она, не лучшим образом.

В студии программы "Привет, Андрей!" собрались известные певцы и артисты, голоса которых звучали за кадром советских кинолент. Среди них была и Жанна Рождественская. Ее голос хорошо знаком зрителям. Ведь именно она исполнила хит "Позвони, мне позвони!" в "Карнавале", а также пела в "Красной шапочке", "Ах, водевиль, водевиль", "Служебный роман", "31 июня" и других картинах.

При этом, по слухам, за исполнение песни в "Карнавале" Жанна Рождественская конкурировала с Аллой Пугачевой. Сама певица лишь отмахнулась от этого разговора, но не преминула обрушиться с критикой на Примадонну. "Уж не знаю, что Пугачева хотела петь. Но она потом пела мои песни. И я могу сказать, что перепела она их хуже. Я считаю, что я их спела гораздо лучше!", – заявила Рождественская.

В доказательство она привела мнение актрисы Ирины Муравьевой, которая исполнила роль Нины Соломатиной в картине "Карнавал". "Однажды мы встретились, и она мне сказала: "Жанночка, ты спела лучше, чем я сыграла", – вспомнила Жанна Рождественская.

Впрочем, не все артисты были столь благодушны к тому, что за них на экране поют другие люди. Проблемы возникли у Михаила Боярского. Его голосом "спел" Константин Райкин в фильме "Труффальдино из Бергамо". Проблема была в том, что у Боярского слишком узнаваемый голос. "Райкин хотел либо сам, либо другого актера", – рассказал он. "Но потом, "снизошел" и согласился", – добавил артист.