Известная певица обрушилась с критикой на Аллу Пугачеву
В студии программы "Привет, Андрей!" собрались известные певцы и артисты, голоса которых звучали за кадром советских кинолент. Среди них была и Жанна Рождественская. Ее голос хорошо знаком зрителям. Ведь именно она исполнила хит "Позвони, мне позвони!" в "Карнавале", а также пела в "Красной шапочке", "Ах, водевиль, водевиль", "Служебный роман", "31 июня" и других картинах.
При этом, по слухам, за исполнение песни в "Карнавале" Жанна Рождественская конкурировала с Аллой Пугачевой. Сама певица лишь отмахнулась от этого разговора, но не преминула обрушиться с критикой на Примадонну. "Уж не знаю, что Пугачева хотела петь. Но она потом пела мои песни. И я могу сказать, что перепела она их хуже. Я считаю, что я их спела гораздо лучше!", – заявила Рождественская.
В доказательство она привела мнение актрисы Ирины Муравьевой, которая исполнила роль Нины Соломатиной в картине "Карнавал". "Однажды мы встретились, и она мне сказала: "Жанночка, ты спела лучше, чем я сыграла", – вспомнила Жанна Рождественская.
Впрочем, не все артисты были столь благодушны к тому, что за них на экране поют другие люди. Проблемы возникли у Михаила Боярского. Его голосом "спел" Константин Райкин в фильме "Труффальдино из Бергамо". Проблема была в том, что у Боярского слишком узнаваемый голос. "Райкин хотел либо сам, либо другого актера", – рассказал он. "Но потом, "снизошел" и согласился", – добавил артист.
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