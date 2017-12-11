Певицу МакSим обвинили в разрушении семьи Воробьева

Супруга некоего бизнесмена Бориса Воробьева заявила, что ее семью разрушила певица МакSим. Якобы после знакомства с артисткой мужчина сильно изменился, начались ссоры. Однако исполнительница утверждает, что ее сердце свободно.

38-летняя москвичка Людмила Реброва обратилась к представителям СМИ с таким заявлением: "Хочу рассказать, как МакSим понадобился мой муж. 17 лет брака закончены, ребенок остался без отца".

Как оказалось, несколько месяцев назад в VIP­-зале аэропорта ее супруг, бизнесмен Борис Воробьев, познакомился с певицей МакSим (настоящее имя Марина Максимова), которая вместе с концертным директором ожидала посадки на рейс. Борис и Марина обменялись телефонами. После этого, по признанию Людмилы, муж якобы сильно изменился, в семье начались ссоры. В итоге 1 декабря Реброва подала на развод.

"Честно, больше всего переживаю за сына, что будет со мной – все равно. Не знаю, на что может пойти пока еще мой муж. Кажется, что все 17 лет я не была знакома с этим человеком", – призналась расстроенная женщина. Интересно, что после того, как Реброва пообещала сопернице обнародовать информацию, ей якобы стали поступать угрозы.

Публикация от Марина Максимова (@maksimartist) Ноя 17 2017 в 6:26 PST

"Данная особа подсылает людей – хочет выяснить, что мне известно. Обещает подать в суд за клевету, обобрать до нитки, записывает наши телефонные разговоры, оскорбляет. Не имею ни малейшего понятия, что еще может прийти ей в голову. Складывается впечатление, что это я разбила семью, а не мой супруг закрутил с ней роман", – цитирует жену Воробьева StarHit.

Людмила сообщила, что приняла решение покинуть на время Москву. Она планирует вернуться лишь к январю. "В это время должен состояться развод. Брак уже не спасти, да и не хочу", – обреченно заключила Реброва.

Заинтересованные журналисты обратились за комментариями к самой Марине Максимовой, которую обвинили в разрушении чужой семьи. Та коротко высказалась: "Мое сердце сейчас абсолютно свободно. И я не могу отвечать за всех ревнивых женщин, чьи мужья слушают мои песни".