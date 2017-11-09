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На концерте Пелагеи произошло ЧП

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Из здания киноконцертного театра "Космос" в Екатеринбурге эвакуировали зрителей, пришедших на выступление Пелагеи, передает ТАСС. Саму певицу также вывели на улицу. Сообщается, что причиной послужило сообщение о минировании. "Была проверка, ничего не обнаружили. Сейчас все вернулись в зал, концерт продолжается", – рассказали в справочной "Космоса".

9 ноября 2017, 20:39

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