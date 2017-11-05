Сын Вячеслава Зайцева оправдался за семейные дрязги

Егора Зайцева обвинили в желании нажиться на славе отца. Сын знаменитого модельера поспешил прокомментировать ситуацию.

В Сети появилась информация о том, что единственный сын Вячеслава Зайцева хочет отстранить 79-летнего модельера от управления бизнесом.

В Доме моды дизайнера внезапно отключили отопление, проблему с коммунальными службами тут же связали с желанием Егора захватить власть в компании.

Сам наследник возмущен обвинениями и решил ответить обидчикам. "Да включают уже тепло – вброс же был ЗАКАЗНОЙ, как не понимаете", – написал Егор на своей странице в соцсети.

По его словам, цель злоумышленников поссорить отца с сыном. "Разделить, раздуть скандал, скомпроментировать и затравить меня, как искреннего защитника и единственного родственника. Интрига у них такая, многолетняя. Кроме лести и шулерства, на что еще способны эти лизуны? Пока мы вместе – никто не страшен", – отметил Зайцев-младший.

Мужчина заявил, что знает обидчиков. "Роют свои гнусные норы витийствующие кроты и крысы, которых я знаю поименно. И мой секретарь все записывает в отдельный блокнотик", – сообщил Егор.

Сын модельера пояснил, что проблема с отоплением появилась из-за внезапно образовавшихся долгов за коммунальные услуги. По мнению Егора, причина скандала оказалась запланированным выбросом против него. При этом сам Вячеслав Зайцев сложившуюся ситуацию не комментирует.

