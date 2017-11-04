Известная актриса рассказала о романе с Эрнстом

Вера Сотникова стала гостьей шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Актриса рассказала о своих любовных романах.

Вера Сотникова в начале ток-шоу сказала Лере Кудрявцевой: "Главное, чтобы эта передача нас не поссорила". Как оказалось, актриса и телеведущая много лет дружат. Вера призналась, что очень влюбчивая, причем до такой степени, что забывает все обязательства. Однако она ни разу ни о чем не пожалела.

В донжуанском списке Сотниковой оказался миллиардер по имени Эрнст. Впрочем, как отметила сама актриса, в романтических отношениях финансовое положение избранника мало ее волнует. Он немец, но хорошо говорил по-русски. У них был очень серьезный роман, он купил ей квартиру, обеспечивал ее семью. Однажды Эрнст подарил ей несколько компьютеров, которые та продала и на эти деньги сделала себе приятное – купила зеленый мерседес. Сейчас его уже нет в живых.

А еще несколько лет назад Сотниковой приписывали отношения с молодым актером Дмитрием Малашенко. Кстати, он появился в студии передачи. Их первая встреча состоялась на вечеринке, устроенной по поводу премьеры, и там у Малашенко поднялась сильная температура. "И Вера мне сделала предложение, от которого я не смог отказаться. Она сказала: "Так, ребята, все по домам, а этот – марш в постель!" Причем, по словам Малашенко, это было без задней мысли, без подтекста. Она его выходила.

"Все совпало. Я был молодой, юношеский задор, у нее квартира..." – пошутил актер. Впрочем, на полном серьезе Дмитрий признался, что делал Вере предложение руки и сердца, но она в ответ лишь посмеялась. Малашенко считает, что тогда он был влюблен. Однако постепенно роман сошел на нет. "Я хотел слишком многого", – констатировал актер. А Вера призналась, что она переживала их разрыв.