Беркова довела Гордон до истерики на съемках

Известная ведущая Екатерина Гордон устроила скандал на съемках передачи "Звезды сошлись" телеканала НТВ. Она отказалась находиться в одной студии с порноактрисой Еленой Берковой.

Как рассказала последняя, будущий кандидат в президенты закатила истерику. "Мне кажется, она неадекватна, и пить надо меньше. Женская алкогольная зависимость это сложно. Кто вообще такая Катя Гордон? Ничем, кроме бывших мужей, не прославилась Я вообще не знаю, что это за персонаж. Стала верить, что она станет кандидатом в президенты? Реально? Все ее 20 друзей пойдут за нее голосовать Забыла, как ее бил Жорин, и сколько она плакалась на всю страну. Ей надо бы за собой последить", – заявила Беркова.

Новый выпуск шоу был посвящен политическим амбициям женщин. Пока Елена стояла за кулисами, к ней подошел продюсер шоу, который заявил, что Екатерина отказывается сниматься с ней в одной студии. Берковой пришлось уйти со съемок. "Это не тот собеседник, с которым хочется обсуждать политику", – приводит слова Гордон super.ru.

Евгений Вольнов, пресс-секретарь будущего кандидата в президенты, подтвердил, что та действительно отказалась сниматься вместе с Берковой, так как рассчитывала на беседу с более серьёзными оппонентами.

Публикация от SUPER (@super.ru) Ноя 20 2017 в 8:18 PST

Отметим, что подписчики Instagram журнала Super разделили позицию Гордон. "Мозгов как у курицы, сама два слова связать внятно не может и опухшая, а что-то блеет о других", "Не берковой судить вот точно )))", "Беркова страшная как смерть", – писали пользователи.