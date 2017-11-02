Развод не омрачил жизнь Валерии Ланской

Валерия Ланская дала откровенное интервью в передаче Киры Прошутинской "Жена. История любви". Актриса рассказала, почему развод родителей не омрачил ее жизнь, и поведала о главной встрече в своей жизни.

Валерия Ланская родилась в семье педагога по бальным танцам Александра Зайцева и тренера по фигурному катанию, хореографа Елены Масленниковой. Будущая артистка росла счастливым ребенком, и даже развод родителей не омрачил ее жизнь. "Для меня их расставание не было большой психологической травмой, как это бывает у детей. Они как-то правильно до меня донесли, что так лучше будет всем. И я до сих пор считаю, что лучше видеть родителей отдельно, но счастливыми людьми, чем вместе, но в постоянном конфликте", – рассказала Валерия.

Родители расстались из-за того, что Елена Масленникова полюбила другого мужчину. Кстати, Ланская призналась, что отчим не стал для нее близким человеком. Уже в 14 лет она экстерном окончила школу, а в 15 – поступила в Щукинское училище. Именно там Валерия впервые всерьез влюбилась. В беседе с Кирой Прошутинской актриса призналась, что была очень влюбчивой, у нее были романы, и каждый раз она хотела довести их до серьезных отношений и даже заключения брака. Но не получалось.

"Я не могла быть одна, не хотела. Мне тяжело быть одной. Но каждый раз это был не абы кто, я должна к нему что-то испытывать, уважать его. И для меня самое важное качество моего возлюбленного – талант. Если человек не талантлив, я не могу уважать его, мне неинтересно с ним", – объяснила актриса.

Будущего мужа, режиссера Стаса Иванова, Валерия встретила на съемках в Ярославле. Она там снималась в кино, а он – снимал кино. "Однажды на завтраке я разговаривала со своим партнером, и мне было так неинтересно. Когда партнер встал, чтобы еще что-то взять, Стас подошел и сказал: "Я вижу, что вас надо спасать. Я Стас Иванов, кинорежиссер, очень приятно. У меня есть для вас предложение. Давайте встретимся вечером, поговорим".

Публикация от Valerie Lanskaya (@valerielanskaya) Янв 6 2017 в 4:22 PST

Ланская приняла его предложение, однако он произвел на нее не самое приятное впечатление. Иванов показался излишне циничным и самоуверенным, но она не могла не признать, что он очень талантлив. В итоге, спустя три месяца режиссер сделал актрисе предложение руки и сердца.

"Мы были за городом, он позвал пару друзей и мою маму. Мы сделали шашлыки, сидели за столом. Я чувствую, что он нервничает. Думаю: почему? А он встает и просит у моей мамы моей руки. А мама: "Да женитесь вы уже!" Я была очень счастлива. Я в первый раз была уверена: да, это случится, это тот человек, и я хочу этого безоговорочно", – рассказала Ланская. Валерия и Стас поженились в марте 2015 года, а уже в сентябре в их семье родился сын Артемий.