Актриса Васильева назвала украинскую певицу путаной

Актер Станислав Садальский рассказал о совместном полете с некоей исполнительницей из Украины. При этом актриса Татьяна Васильева приняла артистку за "дорогую проститутку".

Очередной неоднозначной историей решил с многочисленными подписчиками поделиться популярный актер и блогер Станислав Садальский. Он опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлен с актрисой Татьяной Васильевой, и в подписи рассказал короткую историю.

"✔️Летели утром в самолете, довольно странной девушкой, с хорошо накачанными губами закутанной в капюшон , во время полета девушка просила стюардессу сделать мотор потише. Мешает спать. Васильева решила, что это дорогая проститутка по вызову..." – начал свое повествование Садальский.

Позднее, по словам артиста, Васильева поделилась своими наблюдениями с их промоутером. "Вечером, смеясь рассказала об этом случае нашему прокатчику Андрею за столом ресторана. Андрюша назвал имя таинственной незнакомки , это оказалась певица с Украины. Танечка очень смутилась", – завершил рассказ Станислав.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Окт 31 2017 в 12:34 PDT

Интересно, что многочисленные комментаторы немедленно уцепились за историю и поделились между собой предположениями, что за украинская певица составила компанию Садальскову, Васильевой и другим артистам в рейсе. По их мнению, это, возможно, могла быть Светлана Лобода.

"Лобода и есть та девушка?...", "Лобода, что ли?", "Лобода )))", "Лобода?...", "Лободу пиарят)) Света красотка и умница", "Ааа, я еще и подумала – Лобода в Перми как раз концертировала, не с вами ли полетит✈✈так и вышло, мешала вам спать своими губами (шутка). только вот у Васильевой они не менее накачанные😁😁" – высказались пользователи Сети.