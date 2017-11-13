Шаповалов в реанимации после осложнения

Известный актер Виталий Шаповалов перенес тяжелую операцию на суставе. Однако у артиста началось осложнение, и он теперь в реанимации.

Народный артист РСФСР Виталий Шаповалов находится в реанимации. По предварительным данным, у него началось осложнение после перенесенной тяжелой операции на суставе, компетентно сообщает Life.ru.

Ранее на официальной страничке Московского театра на Таганке, где служит Шаповалов, в социальной сети Facebook объявили сбор денежных средств. "Народному артисту, актеру Театра на Таганке Виталию Владимировичу Шаповалову требуется помощь в сборе средств на дорогостоящую операцию. Его имя неразрывно связано с легендами Театра на Таганке – Юрием Любимовым, Валерием Золотухиным, Владимиром Высоцким, Леонидом Филатовым, Аллой Демидовой и другими. Критики говорят, что он из той плеяды русских трагиков, которых не так уж много осталось на современных подмостках. Сейчас Виталию Шаповалову нужна ваша помощь", – сообщается в аккаунте театра. Пользователи Сети мгновенно отреагировали на призыв о помощи.

Актерскую карьеру Виталий Шаповалов начал в далеком 1969 году с фильма "Дорога домой". На его счету десятки картин, в том числе два сезона сериала "Каменская". В Театре на Таганке он играл в постановках "А зори здесь тихие", "Борис Годунов", "Тартюф".

