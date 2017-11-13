Шаповалов в реанимации после осложнения

Эксклюзив Особое мнение Интервью Cофия Ротару вернулась в Россию Игорь Саруханов о Бузовой и завещании

Выбор читателей

Пугачева в вызывающем мини бросилась на лед после страстного поцелуя
За что Бородина ненавидит Бузову
Анджелина Джоли в мини ужаснула костлявыми ногами
Беркова в "голом" платье обвенчалась со Cтояновым
Вдова Марьянова отреагировала на обращение Липницкой
Муж-изменщик закатил Бородиной скандал
партнеры
Понедельник 13 ноября
Лента новостей
19:14
Россиянка заморила голодом сына ради пособия
18:59
В Москве женщина зарезала трехлетнего ребенка
18:42
Миллиардер Джабраилов признался в употреблении наркотиков
18:03
Стюардесса в Китае выпала из самолета (видео)
17:59
Под Москвой полицейский открыл стрельбу в ходе драки
17:44
Раскрыта тайна знаменитой косы Тимошенко
17:34
Лукашенко пожаловался на НАТО
17:23
В центре Киева случился блэкаут
17:10
Владельцы iPhone X столкнулись с новыми проблемами
16:55
Спикер словацкого парламента поддержал изучение русского языка
16:48
Макаревич грубо ответил злопыхателям
16:45
В отеле на юге Москвы нашли труп
16:21
Чубайс приготовил россиянам "большую нанотурбину"
16:09
Иностранцам расскажут об отдыхе в России
16:09
Кремль открестился от "запуганного" Трампа
16:00
Курьез с Медведевым на саммите АСЕАН (видео)
15:57
Савченко высмеяли за неадекватный танец (видео)
15:39
В Саранске обрушилась новостройка
15:36
Зачем Макаревич убивает "Машину времени"
15:22
Театр "Кураж" анонсировал интерактивные новогодние представления для детей
15:16
Детский музыкальный театр имени Наталии Сац представляет балет "Аэлита"
15:12
Хакеры нанесли сокрушительный удар по Вашингтону
15:08
Россия и Словакия укрепляют межпарламентские связи
14:57
В Москве избили и ограбили известную ведущую
14:54
Россию обвинили в поддержке Каталонии
14:47
Выставка-продажа "Атмосфера Творчества" пройдет в новогоднем формате
14:29
Актриса Нелли Корниенко страдает от тяжелой болезни
14:09
Свидетели цинично снимали пожар вместо звонка спасателям
13:46
Boeing 737 едва не рухнул при посадке во Внуково
13:35
Медведев назвал причину нападок Запада на Россию
13:35
Смертельные признаки инсульта и инфаркта
13:34
Водитель жигулей сбежал после нападения москвича на Bentley
13:26
Киевских карателей перебрасывают к российской границе
13:12
Москва и Кишинев заново выстраивают отношения
13:11
У звезды Первого канала выпала грудь на красной дорожке
13:08
Перед юбилеем Орлова покинула Россию
13:06
Mercedes-Maybach: в поисках совершенства
13:01
Люди повисли вниз головой на сломавшемся аттракционе (видео)
12:54
Москвич надругался над шестилетней девочкой в подъезде
12:40
Под Москвой с 17-го этажа рухнула люлька с рабочими
12:31
Видео смертельного землетрясения на Ближнем Востоке
12:21
Соблазнительная Мария Захарова показала свои прелести
12:19
Почему россияне не дождутся высоких пенсий
12:16
Бузова получила пощечину после вручения престижной премии
12:16
Украинский беспилотник залетел на территорию России
11:46
Трамп заставил петь президента Филиппин (видео)
11:41
Калашникова соблазнилась шикарными ягодицами Волочковой
11:37
Больной раком ведущий Беляев сильно похудел
11:29
Савченко довели до бешенства в прямом эфире
11:21
Верка Сердючка требует закрыть границу с Россией
11:15
Пациент психдиспансера напал с гантелью на полицейских
11:11
Убитая горем Дубовицкая резко сдала
11:10
В Хабаровске хаски искусала годовалого ребенка
11:05
Эрдоган подлизывается к Путину после крымского демарша
10:38
Мать о Дане Борисовой: Вернется в Москву и точно сорвется
10:37
Кондиционеры оказались смертельно опасными
10:33
Курс доллара пошел на спад
10:33
Гороскоп с 13 по 19 ноября 2017 года
10:25
Пьяный помор жестоко расправился с кошкой
10:06
Глубокое декольте испортило красоту Гагариной
10:00
iPhone 6S Plus резко подешевел
09:57
На улице в Кургане нашли труп
09:51
Хитрый украинец загнал Познера в тупик
09:49
В аварии со школьным автобусом в Москве пострадали дети
09:34
На свадьбе Зверева оказался лишь один гость
09:31
Звезде "Кухни" не дают гулять с дочкой
09:19
Ученые оценили риск смерти во время секса
09:13
В Сургуте полицейские застрелили овчарку
08:58
Вдову Марьянова обругали за яркий вид
08:57
В Москве пациент с ножом напал на врача
08:44
Роналду после предательства в четвертый раз стал отцом
08:43
Рассеянная автоледи протаранила четыре машины
08:38
Украинцам пообещали Новый год без Порошенко
08:29
Больше 160 человек погибли при землетрясении в Иране
08:19
Москвичей предупредили об опасности на дорогах
08:07
Запад решил отстранить Россию от Олимпиады-2018
08:01
Трампа обвинили в страхе перед Путиным
07:45
Очевидцы сняли жуткую аварию с маршруткой на юго-западе Москвы
00:15
Изменившаяся Ротару вернулась в Россию
17:55
Фигуристка Медведева получила травму
17:44
Список пострадавших в жуткой аварии с маршруткой в Москве
17:20
Под Москвой простились с Задорновым
17:09
Звезда "Реальных пацанов" рассказала о грязных домогательствах
16:40
На юго-западе Москвы иномарка протаранила маршрутку
16:37
В Казахстане утонул российский военный
16:19
Скончался бывший балетмейстер Большого театра Станислав Власов
15:51
Жванецкий растрогал прощанием с Задорновым
15:25
Рынска прошлась по страдавшему от рака Ноткину
14:55
"Мегафон" назвал причины массового сбоя
14:39
Как менялась красавица Юлия Ковальчук
14:20
Миллиардера Исмаилова заподозрили в создании ОПГ
14:05
Волочкова получила неожиданный подарок после секс-скандала
13:37
Российский боксер стал чемпионом мира
13:17
Поклонники возмущены поступком родственников Задорнова
13:12
Прямой эфир "Би-би-си" прервали женские стоны (видео)
12:48
Как угасал больной раком Ноткин
12:22
В Москве случилось смертельное ДТП
12:05
Онкобольной Гайдулян разводится с женой
11:47
Встреча на вьетнамских полях
11:29
Вайкуле рассмешила борьба с Пугачевой из-за мужчины
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Оскорбительный снимок Бузовой у церкви вызвал скандал
Бузова получила пощечину после вручения престижной премии
Изменившаяся Ротару вернулась в Россию
Караченцову сделали неутешительный прогноз
Телеведущий Борис Ноткин найден мертвым под Москвой
Рыдающую вдову Марьянова цинично добили возле дома
Шоу-бизнес

Шаповалов в реанимации после осложнения

Виталий Шаповалов. Кадр из фильма "Мертвые души"
Известный актер Виталий Шаповалов перенес тяжелую операцию на суставе. Однако у артиста началось осложнение, и он теперь в реанимации.
прочитано 3407 раз

Народный артист РСФСР Виталий Шаповалов находится в реанимации. По предварительным данным, у него началось осложнение после перенесенной тяжелой операции на суставе, компетентно сообщает Life.ru.

ПО ТЕМЕ

Сын назвал неожиданную причину перевода Караченцова в реанимацию

Батурина экстренно госпитализировали

Ранее на официальной страничке Московского театра на Таганке, где служит Шаповалов, в социальной сети Facebook объявили сбор денежных средств. "Народному артисту, актеру Театра на Таганке Виталию Владимировичу Шаповалову требуется помощь в сборе средств на дорогостоящую операцию. Его имя неразрывно связано с легендами Театра на Таганке – Юрием Любимовым, Валерием Золотухиным, Владимиром Высоцким, Леонидом Филатовым, Аллой Демидовой и другими. Критики говорят, что он из той плеяды русских трагиков, которых не так уж много осталось на современных подмостках. Сейчас Виталию Шаповалову нужна ваша помощь", – сообщается в аккаунте театра. Пользователи Сети мгновенно отреагировали на призыв о помощи.

Актерскую карьеру Виталий Шаповалов начал в далеком 1969 году с фильма "Дорога домой". На его счету десятки картин, в том числе два сезона сериала "Каменская". В Театре на Таганке он играл в постановках "А зори здесь тихие", "Борис Годунов", "Тартюф". 

Автор: Наталья Аряева13 ноября 2017, 15:15

комментарии

Политика

Хакеры нанесли сокрушительный удар по Вашингтону
Россию обвинили в поддержке Каталонии
Москва и Кишинев заново выстраивают отношения
Савченко довели до бешенства в прямом эфире

Шоу-бизнес

Живущий в антисанитарных условиях Джигарханян отмучился
Известный журналист напал на умершего Задорнова
Жена поставила точку в браке с изменником Аршавиным
Рыдающую вдову Марьянова цинично добили возле дома

Проишествия

В Москве избили и ограбили известную ведущую
Boeing 737 едва не рухнул при посадке во Внуково
Видео смертельного землетрясения на Ближнем Востоке
Пациент психдиспансера напал с гантелью на полицейских

Lifestyle

Актриса Нелли Корниенко страдает от тяжелой болезни
Звезде "Кухни" не дают гулять с дочкой
Максима Виторгана затащили в боевик Александра Невского
Пострадавшему в афере Этушу заплатили 28 миллионов
Шоу-бизнес

Оскорбительный снимок Бузовой у церкви вызвал скандал

Пользователи сети обрушились с критикой на певицу
Шоу-бизнес

Караченцову сделали неутешительный прогноз

Участница "Битвы экстрасенсов" раскрыла судьбу артиста
Шоу-бизнес

У звезды Первого канала выпала грудь на красной дорожке

Огромный бюст и узкое платье стали причиной казуса

Шоу-бизнес

Рыдающую вдову Марьянова цинично добили возле дома

Ксения Бик не выдержала травли

Гороскоп

Гороскоп с 13 по 19 ноября 2017 года
Совет на выходные
Больной раком Задорнов ждет смерти
Гадалка раскрыла отношения Бузовой и Бородиной

Фоторепортажи

Перед юбилеем Орлова покинула Россию
Глубокое декольте испортило красоту Гагариной
Под Москвой простились с Задорновым
Как менялась красавица Юлия Ковальчук

Спорт

Роналду после предательства в четвертый раз стал отцом
Запад решил отстранить Россию от Олимпиады-2018
Сергей Карякин назвал российского гроссмейстера истеричкой
Провокация с запретом гимна России получила продолжение

Регионы

Свидетели цинично снимали пожар вместо звонка спасателям
Люди повисли вниз головой на сломавшемся аттракционе (видео)
Взрыв в доме в Ижевске могли устроить из личной неприязни
Менеджера "Газпрома" забили до полусмерти арматурой (видео)
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru