Эксклюзив Особое мнение Интервью Малахов вернулся на Первый канал Кому достанутся миллионы Марьянова

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Похороны Марьянова откроют для всех желающих

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Родственники актера Дмитрий Марьянова, который скоропостижно скончался по пути в больницу вечером 15 октября, назвали дату и место похорон. Траурная церемония состоится 18 октября на Химкинском кладбище, вход будет открыт для всех желающих.

Прощание в артистом пройдет в этот же день в Доме кино, передает агентство городских новостей "Москва". Начало мероприятия в 11:00 мск.

16 октября 2017, 21:34

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