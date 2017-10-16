Похороны Марьянова откроют для всех желающих

Родственники актера Дмитрий Марьянова, который скоропостижно скончался по пути в больницу вечером 15 октября, назвали дату и место похорон. Траурная церемония состоится 18 октября на Химкинском кладбище, вход будет открыт для всех желающих.

Прощание в артистом пройдет в этот же день в Доме кино, передает агентство городских новостей "Москва". Начало мероприятия в 11:00 мск.