Актриса о конфликте с каналом СТС: Из нас делали идиотов и рабов!

Актриса Анастасия Сова-Егорова на своей страничке в соцсети сообщила, что подала в суд на телеканал СТС. Девушка утверждает, что телекомпания грубо нарушила ее права, незаконно использовав ее изображение в одной из передач.

"Невозможно больше молчать! Долго молчала, но теперь не буду!.. Я обратилась с иском к АО "СТС" и ООО "Мастифф" из-за наглого нарушения моих прав на изображение (не подписан со мной договор и не представлено мое согласие на распространение моего изображения), а также потому что не могу смириться с рабским отношением со стороны руководства канала и продакшена, мол вы крестьяне, а мы – бояре", – написала гневный пост Анастасия.

Выяснилось, что Сову-Егорову вместе с партнером-актером пригласили принять участие в передаче "Дикие игры", однако руководство телеканала отказалось обговаривать с артистами условия сотрудничества. "Договор с нами в первый день подписан не был, то есть наши права оказались нарушены, -– сообщила Анастасия корреспонденту Dni.Ru. – Когда договор все-таки принесли на третий съемочный день, там были указаны совершенно другие условия, мы отказались его подписывать. Но передача в эфир все-таки вышла, хотя мы не давали своего согласия. Кроме того, там были использованы кадры из моей личной жизни – моей перепалки с партнером".

Фото опубликовано Анастасия Сова-Егорова (@anastasya_sova) Дек 4 2016 в 3:44 PST

Анастасия оказалась шокирована съемочным процессом. "Все, что происходило на съемках, было за гранью дозволенного, из нас попросту делали идиотов и рабов! А когда мы собирались уходить со съемок, то, конечно, обещали все исправить, разобраться и тому прочее... Нам пообещали внести правки в договор", – говорится в публикации. Однако больше представители телеканала не выходили на связь.

Когда передача все-таки вышла, Сова-Егорова почувствовала себя плохо. "Я сутки переживала все это, находилась в состоянии глубокого стресса, не веря, что такое скотство может произойти со мной. Итогом стали скорые, неотложки и поставленные диагнозы: тахикардия, вегето-сосудистая дистония и нервная дистония. Я даже встать несколько дней не могла!" – призналась актриса.

Девушка обратилась в суд, но решение было вынесено в пользу телекомпании. Сова-Егорова планирует подать апелляционную жалобу.

На счету актрисы около 30 киноработ. Сова-Егорова известна благодаря работам в фильмах "Бальзаковский возраст или все мужики – сво...", "Прокурорская проверка", "Сватьи".