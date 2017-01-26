Жена Стаса Михайлова оправдалась за шикарный дом

Жена певца Стаса Михайлова Инна оправдалась за роскошный дом, в котором живет с артистом. После передачи "Пока все дома", в которой был показан шикарный особняк певца, интернет буквально взорвался негативными отзывами.

"На самом деле все эти комментарии и обвинения в наш адрес смешны! – эмоционально высказалась Михайлова. – Эти бездельники, которые называют себя блогерами, пусть поработают вживую по три часа через день. Стас, извините, пашет как вол! А то, что он имеет право жить как человек после стольких лет работы, я не считаю зазорным".

Дом Михайловых находится в элитном поселке Agalarov Estate и стоит на земельном участке в 46 соток, который оценивается примерно в 150 миллионов рублей. Стоимость самого особняка составляет около 12 миллионов долларов. На территории поселка – отдельный пляж, спортзал, ресторан, гольф-клуб, отель, теннисный корт и собственный зоопарк.

Супруга популярного певца объяснила, что намерена судиться с теми, кто каким-то образом выразил недовольство по поводу их роскошной жизни. "Какое право кто-то имеет обсуждать чьи-то интерьеры и чье-то жилье, у нас что, Советский союз? – цитирует Инну Life.ru. – Может быть, еще расстрелять всех, кто заработал и живет на эти деньги? Я не смотрю такие комментарии, потому что у меня есть чем заняться. Если они будут продолжать, будем судиться!"

Фото опубликовано Инна Михайлова (@inamikhaylova) Дек 30 2016 в 8:22 PST

Напомним, после передачи многие зрители были недовольны тем, что артист открыто демонстрирует свое богатство. Огромный мраморный стол, лестница с перилами ручной ковки просто поразили поклонников артиста. "Цыганщина какая-то в доме... Дораха-бохато", "Мда, у нас кризис, а они жируют вовсю", "Это откровенный стеб над зрителями", – возмутились пользователи.