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Знаменитая актриса о поступке Цыганова: Это ужас!

Лариса Лужина. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
Знаменитая актриса Лариса Лужина поделилась воспоминаниями о легенде отечественного кино и эстрады Владимире Высоцком. А еще артистка призналась, что она в ужасе от поступка Евгения Цыганова.
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Лужина дала большое интервью, в котором рассказала о своей дружбе и работе с Высоцким. По словам звезды фильмов "На семи ветрах", "Вертикаль", "Гонщики", "Тайны дворцовых переворотов", "С любимыми не расставайтесь", некоторым молодым актерам стоит брать с Владимира пример. Особенно во всем, что касается общения с людьми.

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"Не могу сказать, что в жизни он слишком уж раскрывал всем душу, но Володя был очень коммуникабельный, хорошо с людьми общался, у него не было никакой звездности. Он был со всеми в хороших отношениях, никогда ни от кого не отворачивался, как например актер Цыганов, например, который за то, что его сфотографировали, избил кого-то. Это вообще ужас! – заявила Лариса. – Володя знал, что он работает для людей – для зрителей, слушателей. Поэтому он был всегда очень добр ко всем".

Вероятно, актриса имеет в виду случай, когда отец восьмерых детей Евгений Цыганов набросился на папарацци после выписки его нынешней пассии Юлии Снигирь из роддома. Съемочная группа одного из российских телеканалов ради эксклюзивных кадров дежурила рядом с домом, в котором живет пара. В момент, когда новоиспеченные родители уже собирались зайти в подъезд, артист заметил подозрительный автомобиль. Сначала он подошел к машине и заговорил с сидевшим в салоне репортером. Затем Евгений пустил в ход кулаки и попытался вытащить сотрудника телеканала из авто. В итоге потасовка закончилась тем, что Цыганов заставил журналистов удалить отснятый материал. Снигирь в это время наблюдала за происходящим. По словам очевидцев, она очень переживала и беспокоилась за новорожденного. Если верить папарацци, резким движением Евгений даже задел младенца на руках у Юлии.

Пожурив Цыганова, Лужина вернулась к Высоцкому. Многие почитатели Владимира предполагают, что на экране он такой же, как и в жизни. Лариса согласна с этим. "Ну, в общем да, похожий. По крайней мере, какой он в "Вертикали", такой он и в жизни был. В "Место встречи изменить нельзя" какие-то его черты есть, но там все-таки он больше образ создает. И, тем не менее, он такой и был – достаточно решительный, с твердым характером", – отметила актриса.

Однако у легенды все же был изъян. "Единственное, он не мог преодолеть болезнь, которая у него была. Но это из-за того, что вокруг было много таких лжедрузей, которые все время "помогали" ему срываться. Это обидно было. Без застолья не обходится, везде выпивают. Не знаю, как сейчас, но тогда очень сильно все мы пили, молодежь, – вспоминает Лужина. – Очень прекрасно пили, здорово пили".

Исполнителя буквально окружали соблазны. "И всегда были застолья, а Володе нельзя было рюмки даже! У него организм сразу забывал обо всем, в нем просыпался другой человек, который тоже очень хочет выпить. И у него и начиналась эта болезнь", – сокрушается коллега Высоцкого. Актер мог на неделю выйти из строя. "Да, он писал, пел, но все время был в каком-то страшном состоянии. Организму это вредило, потому что эмоциональное напряжение было очень велико", – считает Лужина.

А еще в жизни Высоцкого не обошлось без измен. "Он очень был влюбчив. Его никто не мог удержать, не нашлось такой женщины, даже Марина Влади, которая, казалось бы, мировая звезда. Он был свободолюбивый. И как бы он ни любил, ему все время нужна новая муза. Только тогда он получал какой-то заряд", – приводит слова Ларисы сайт "Комсомольская правда".

И хоть в последние годы жизни Высоцкого Лужина с ним не общалась, она была осведомлена о его личной жизни. "И Марина Влади была, и все равно он ей изменял. И Таня Иваненко, с которой у него любовь была до Марины... Только Марина уезжала, он с Таней встречался… Она ему в 1972 году дочку родила, а Володя к тому времени с Влади уже четыре года в браке был, – восстановила ход событий актриса. – И даже уже в конце жизни у него была молодая девочка возлюбленная, и до этого были женщины".

Однако жена закрывала глаза на предательства Владимира. "Чтобы это прощать, нужно быть мудрым человеком, как Марина Влади. Она это понимала, вероятно. Это ее не смущало", – отметила Лужина. Зато с алкоголизмом супруга Влади не могла смириться. "Больше всего ее выбивали из колеи его запои и срывы. Она для него все делала – лечила, вытаскивала, в больницы определяла, прилетала. Недаром же он написал свое последнее стихотворение: "Я жив, двенадцать лет тобой и Господом храним". Если бы Марины не было, Володя бы умер раньше, – убеждена актриса. – Она привозила лекарства, врачей находила, у нее была возможность, у нее было имя. Она могла везде! Тем более, что она была член коммунистической партии и в Советском Союзе ее принимали очень хорошо".

Автор: Елена Алешина23 января 2017, 18:58
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Лариса Лужина отметила юбилей с попугаем

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