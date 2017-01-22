Откуда у Сергея Лазарева взялся сын

Певец так тщательно скрывал своего сына, что об это не догадывались даже его коллеги. После того, как информация о наследнике поп-исполнителя стала известна широкой публике, журналисты и поклонники певца задались вопросом, а кто же родил сына холостому Лазареву.

"Исходя из последних событий, я могу допустить, что сына Сергею родила суррогатная мать", – предположил продюсер Леонид Дзюник, работавший с Сергеем Лазаревым в группе "Смэш".

Однако, по словам продюсера, матерью мальчика может быть и бывшая девушка певца. "Я знаком с одной девушкой, с которой он в свое время близко дружил. Я свечку, конечно, не держал и утверждать не могу, но она мне рассказывала, что у них был страстный секс", – рассказал продюсер Дзюник.

При этом версию о том, что ребенка певцу родила поклонница, экс-продюсер категорически отверг. "Конечно, он очень уважительно относится к своим поклонницам, но всегда держит дистанцию с ними", – отметил Леонид Дзюник.

Продюсер поддержал желание Лазарева скрыть сына от публики и назвал артиста хорошим отцом. "Судя по тому, как он относится к своей племяннице и маме, могу сказать, что его ребенок будет расти в любви и счастье", – цитирует "Собеседник" Дзюника.

Не остался в стороне от щепетильной темы и скандальный журналист Отар Кушанашвили. Обозреватель считает, что Лазарев не нуждается в лишнем пиаре и не собирался "раскрутиться" на новости о ребенке. "Я знаю Серегу, он ни разу не "глашатай пошлости", я знаком с его семьей, главное – я знаком с его мамой, и мне страх не нравится самая мысль о пиаре, в каковом пиаре нонешний Лазарев не очень и нуждается", – отметил журналист.

23 декабря репортеры сообщили, что Лазарев сумел проявить чудеса конспирации, два с половиной года скрывая сына. О наследнике певца известно немного, так как исполнитель "не хотел бы предавать огласке" свою личную жизнь. Мальчика зовут Никита, он родился в 2014 году.