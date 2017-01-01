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Новые имена ушедшего года

Джанлука Вакки. Фото: instagram.com/gianlucavacchi
Dni.ru составили списки самых заметных событий, произошедших в ушедшем году. Настала очередь назвать людей, получивших известность только за последние 12 месяцев.
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"Танцующий миллионер" Джанлука Вакки

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49-летний итальянец получил известность благодаря видео, на котором подтянутый и привлекательный не по годам мужчина зажигательно танцевал с миловидной стройной длинноволосой брюнеткой под ритмичную музыку. Вскоре оказалось, что мужчина не только красив, но и богат (собственно, поэтому его и прозвали "танцующим миллионером"). Джанлука Вакки получил такую популярность, что его даже пригласили в Россию. Миллионер стал гостем передачи Андрея Малахова "Пусть говорят" и посетил несколько столичных мероприятий, на одном из которых станцевал с ведущей шоу "Дом-2" Ольгой Бузовой. К слову, Вакки женат. Его супругой является женщина, которая с ним танцует на его видео. Ее зовут Джорджа и она моложе Джанлуки на 18 лет.

Меган Маркл. Фото: Фото: GLOBAL LOOK press/PLANET PHOTOS

Невеста принца Гарри Меган Маркл

35-летняя актриса оказалась первой официально признанной Букингемским дворцом подругой принца Гарри. В ноябре официальный представитель королевской семьи сделал заявление после того, как папарацци стали уж очень рьяно преследовать артистку и всю ее родню в поисках сенсации. Гарри попросил журналистов оставить Меган и ее семью в покое. Также официальный представитель принца выразил надежду, что журналисты наконец успокоятся: "Гарри знает, что многие считают, будто это та цена, которую ему приходится платить за свой статус, что таковы правила игры. Но он с этим не согласен, так как это не игра, а их жизни". Между тем вся мировая общественность ждет, когда же влюбленные объявят о помолвке.

Юлия Топольницкая. Фото: Фото: instagram.com/juliatopolnitskaya

Звезда клипа "Экспонат" группы "Ленинград" Юлия Топольницкая

Санкт-петербургская актриса в один миг получила известность благодаря песне Сергея Шнурова о "лабутенах", в частности, клипу. Юлия Топольницкая настолько талантливо изобразила среднестатистическую девушку, собирающуюся на первое свидание, что получила немедленный отклик в сердцах миллионов россиян. Говорили, что специально для этого ролика Юлия набрала несколько лишних килограммов. закрепила свой успех Топольницкая, снявшись в другом клипе "Ленинграда" на песню "В Питере – пить". Там Юлия предстала с сильно округлившимся животом. Карьера актрисы пошла в гору – совсем скоро по одному из телеканалов выйдет сериал с участием Топольницкой.

Джамала. Фото: GLOBAL LOOK press/Vasyl Shevchenko

Джамала

Украинская певица стала известной, выиграв Международный музыкальный конкурс "Евровидение". Победа Джамалы породила широкий резонанс в СМИ. Дело в том, что российский исполнитель Сергей Лазарев по итогам совместного голосования телезрителей и жюри занял третье место. Однако если бы в расчет бралось только мнение зрителей, Россия оказалась бы лидером. Пока представители российского шоу-бизнеса делились с журналистами своим возмущением, сама Джамала праздновала победу. А между тем репортеры узнали, что родственники певицы живут в Подмосковье. Так, двоюродный брат Джамалы – 39-летний Михаил Тумасов – проживает в Московской области уже более десяти лет. Поводом переехать из тогда еще украинского Крыма послужило знакомство с обеспеченной москвичкой Бэлой. На новом месте Тумасов обжился быстро и открыл свой бизнес. Сейчас у них с Бэлой подрастают две дочки. Семья проживает в престижном доме подмосковного Пушкино и предпочитают не общаться не только с представителями СМИ, но даже соседями. Сама Джамала не единожды рассказывала, как ее беспокоит судьба родителей, которые остались жить в Крыму и от переезда на Украину отказываются. Также певица заявляла, что никогда не приедет с концертом на территорию России.

Диана Лебедева. Фото: instagram.com/ladydd11

Погибшая в автоаварии внучка совладельца ЮКОСа Платона Лебедева Диана

19-летняя девушка стала известной только после смерти. О гибели внучки бизнесмена стало известно в конце ноября. Диана стала жертвой ДТП в Швейцарии. Машина, в которой ехала девушка, протаранила ограждение моста и упала в озеро Лугано. В аварии также погиб 23-летний Азер Ягубов, племянник начальника управления государственного отдела правового департамента правительства России Субхи Шихлинского. Диана жила за границей и получала образование в одном из самых престижных учебных заведений – Университете Санкт-Галлена. Ходили слухи, будто Диана погибла в результате гонок. Однако эту версию опровергла ее подруга, дочь певца и музыканта Дмитрия Маликова Стефания. Похоронили Диану на Троекуровском кладбище, причем проститься с ней пришли более сотни человек. Приятели безвременно ушедшей Лебедевой плакали над ее могилой и вспоминали сквозь слезы счастливые минуты, проведенные с ней.

Автор: Олег Райцин1 января 2017, 14:37
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